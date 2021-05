Mehr Beratung, mehr Service: BFL möchte sich verstärken

Die Bundesfachgruppe Fahrzeuglackierer (BFL) stellt ihr Beratungs- und Dienstleistungsangebot neu auf. Dafür sucht sie einen/eine betriebswirtschaftlichen Berater/-in. Ziel der BFL ist es, in den kommenden Jahren die Interessenvertretung der Fahrzeuglackierer zu verstärken und den Nutzen der Mitgliedschaft für die Betriebe weiter zu erhöhen. Dabei stehen neben technischen Themen betriebswirtschaftliche Herausforderungen, die Entwicklung der Schadensteuerung und ein effizientes betriebliches Management im Vordergrund. Die unbefristete Vollzeitstelle soll möglichst bis zum 1. Oktober besetzt werden. Die Kernaufgaben bestehen in der Erarbeitung von fachspezifischen Informationen und Hilfestellungen für Betriebe, v.a. in den Themen Management, Betriebsführung und Ablauforganisation, Betriebsorganisation sowie Schadensteuerung. Darüber hinaus wird der/die Berater/-in in Gremien wie AZT, DAT IFL e.V mitwirken, interne und öffentliche Veranstaltungen konzipieren und leiten und an Fachbeiträgen, Newslettern, Social Media Posts und Webinaren zu den einschlägigen Themen mitwirken. Gesucht ist eine Person mit kaufmännischem Hintergrund, Erfahrung im Kfz-Gewerbe und im Versicherungswesen. Mehr Informationen zur Stelle gibt es direkt auf der Verbands-Website:

