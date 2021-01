Mattblaue Dämmerung

Mit dem neuen Sondermodell smart EQ fortwo edition bluedawn präsentiert smart einen echten Hingucker. Kennzeichen der ausdrucksstarken Sonderedition mit Elektroantrieb sind Bodypanels und tridion Sicherheitszelle in mattem Velvet Blue. Zusätzlich sorgen Räder und Karosserieanbauteile von BRABUS in mattem Velvet Blue oder Schwarz glänzend für einen dynamischen Look. Die edition bluedawn ist exklusiv für das smart EQ fortwo Coupé verfügbar und seit November 2020 bestellbar. Zu den Händlern rollt das neue Modell im zweiten Quartal 2021.

www.smart.com