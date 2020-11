Meist verwendete Hashtags von Luxusfahrzeugen auf Instagram

Von James Bond bis The Fast and the Furious sind Luxus- und High-Tech-Autos ein Standard für Instagram-Genuss. Vor diesem Hintergrund wollte „Click4reg Private Plates“ herausfinden, welches Luxusauto das instagrammartigste ist – und nach dem Durchsuchen von Tausenden von Hashtags sind die Ergebnisse startklar!

Einige der wichtigsten Ergebnisse sind:

Das Hashtag-würdigste Luxusauto ist der Porsche Panamera mit 334.000 Hashtags!

Der Jaguar I-Pace ist der am wenigsten instagrammable Luxusmotor mit nur 29.500 Hashtags!

Der häufigste Autohersteller auf der Liste ist Rolls-Royce mit drei Plätzen in den Top 15!

Die Top 15 der bekanntesten Luxusautos:

Fahrzeug Beutzter Hashtag Häufigkeit des verwendeten Hashtags Poche Panamera porschepanamera 334.000 BMW 7 Series bmw7series 316.000 Rolls-Royce Phantom rollsroycephantom 250.000 Audi A8 audia8 420.000 Rolls-Royce Wraith rollsroycewraith 233.000 Rolls-Royce Ghost rollsroyceghost 201.000 Hyundai Genesis hyundaigenesis 155.000 Bentley Continental GT bentleycontinentalgt 153.000 Lexus LS lexusls 135.000 Bentley Bentayga bentleybentayga 123.000 Mercedes-Benz S-Klasse mercedesbenzsclass 96.600 Jaguar XJ jaguarxj 75.500 Audi E-Tron audietron 58.800 Land Rover Range Rover landroverrangerover 35.700 Jaguar I-Pace jaguaripace 29.500

An erster Stelle steht einer der größten Sportwagenhersteller: Porsche. Der elegante und moderne Porsche Panamera erhielt satte 334.000 Hashtags!

Auf dem zweiten Platz liegt BMW mit seinem neuesten Luxusmodell, dem BMW 7er, das insgesamt 316.000 Hashtags erhält.

Der dritte Platz geht an das Rolls-Royce Phantom mit 250.000 verwendeten Hashtags. Der Autohersteller Rolls-Royce erscheint dreimal in den Top 15, darunter der fünfte (Rolls-Royce Wraith 233.000 Hashtags) und der sechste Platz (Rolls-Royce Ghost 201.000 Hashtags).

Die am wenigsten instagrammable Luxusautos

Das neue elektrische Audi-Modell belegt den 13. Platz! Obwohl der Audi E-Tron umweltfreundlicher als frühere Modelle ist, erhielt er für sein Design nur 58.800 Hashtags.

Auf dem 14. Platz steht der robuste und luxuriöse SUV Land Rover Range Rover, der insgesamt 35.700 Hashtags erhält. Obwohl dieses Modell robust und wettergeprüft ist, ist es nicht so instagrammfähig wie der Porsche Panamera.

Der letzte Platz geht an Jaguar, die ihre Motoren mit Blick auf Leistung und Luxus entwickeln. Dies spiegelt sich leider nicht in Hashtags wider. Der Jaguar I-Pace erhielt insgesamt nur 29.500 Tags.

* Die Listen für die Auswahl der luxuriösesten Autos wurden von Auto Express, Top Gear und Motor Way erstellt. Die Daten stellen Live-Instagram-Zahlen dar, die am 17.11.2020 gesammelt wurden. Hashtag-Variationen waren enthalten.