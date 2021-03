Toyota: limitierte Jarama Racetrack Sonderedition

Rennstrecken-Feeling pur mit der „Jarama Racetrack Edition“

Toyota bringt mit der „Jarama Racetrack Edition“ eine streng limitierte Sonderedition des GR Supra Dynamic in der Sonderlackierung „Horizon Blue“ kombiniert mit mattschwarzen Felgenauf den Markt.

Die Sonderedition ist nach der traditionsreichen spanischen Rennstrecke benannt, auf der die GR Supra Modellreihe zum ersten Mal der Medienwelt vorgestellt wurde. Die Produktion ist auf lediglich 90 Exemplare für europäische Kunden limitiert – in alter Tradition früherer GR Supra Sondereditionen und in Anlehnung an den Codenamen A90 des Coupés.

Optisch zeichnet sich das Modell durch seine einzigartige Lackierung in Horizon Blue aus, die im Kontrast zu mattschwarzen 19-Zoll-Schmiederädern und rot lackierten Bremssätteln steht. Im Innenraum zeugt ein Kohlefaser-Einsatz auf dem Armaturenbrett von der Sonderedition, der auch das Logo von Gazoo Racing sowie die Umrisse des Circuito del Jarama zeigt. Schwarzes Alcantara mit blauen Nähten im Innenraum sowie den Sitzen und dem Lenkrad rundet das hochwertige Interieur ab.