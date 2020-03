Axalta zeichnete am 9. MÄrz die BASF-MARKE Colors & Effects als Lieferant des jahres aus. In ihrer strategischen Zusammenarbeit bei Innovationsprojekten zielen beide Unternehmen darauf ab, Endverbrauchermärkte frühzeitiger mit neuartigen Farbtönen und funktionellen Lacksystemen zu versorgen. „Mit unserer Auszeichnung ehrt Axalta Colors & Effects für außergewöhnliche Produkte und Kundenservice im Jahr 2019“, sagte Barry Snyder, Chief Operation und Supply Chain Officer bei Axalta, und weiter: „Da der führende Service und die Materialien unserer Lieferanten die Grundlage für unsere hochwertigen Produkte sind, erkennen wir Lieferanten an, die unsere Erwartungen übertreffen.“

www.colors-effects.basf.com

10. März 2020