Leitfaden für Zusammenarbeit mit Schadensteuerern

Das von Standox initiierte Werkstattnetzwerk Repanet hat einen umfangreichen Leitfaden entwickelt, der K+L-Betriebe Schritt für Schritt dabei unterstützt, erfolgreich Kontakte zu Flottenmanagern, Leasingunternehmen und Versicherungen (FLIs) aufzubauen. Der Leitfaden ergänzt die Plattform RepScore.net, über die Repanet-Betriebe sich den Schadensteuerern online präsentieren können.

K+L-Betriebe, die mit dem Gedanken spielen, erstmals im Bereich Schadenmanagement aktiv zu werden oder das Geschäft in diesem Segment zu intensivieren, finden im neuen Repanet-Leitfaden Schadensteuerung lohnende Informationen und Tipps. Ein umfassender Fragenkatalog gewährt zum Beispiel Einblick in das Anforderungsprofil der Schadensteuerer und hilft bei einem schnellen Selbstcheck. Nach Art der Schadensteuerer kategorisierte Adresslisten und vorformulierte Textbausteine erleichtern den Erstkontakt mit den Ansprechpartnern. „Die Arbeit mit FLIs kann sehr lukrativ sein, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Kfz-Betriebe sollten das eigene Unternehmen zunächst selbstkritisch hinterfragen, um dann selbstbewusst in die Bewerbungsphase und eine mögliche Zusammenarbeit einsteigen zu können“, sagt Margarita Debos, Vorstand Repanet e.V. „Dabei unterstützen wir sie mit Angeboten wie RepScore.net und dem neuen Leitfaden.“

Der komplette Leitfaden Schadensteuerung sowie die aktuellen Adresslisten und die RepScore.net-Zugangsdaten können von Mitgliedern beim Repanet-Service-Center unter der kostenfreien Telefonnummer 0800/2737263 angefordert werden.

30. Oktober 2019