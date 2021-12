Lack-Know-how aus erster Hand

Die öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für das Lackiererhandwerk bilden sich in Münster fort.

Das diesjährige Seminar des Arbeitskreises der öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fahrzeuglackierung im Maler- und Lackiererhandwerk fand am 29. und 30. November bei der BASF Coatings GmbH in Münster statt. Rund 25 Teilnehmende diskutierten während der zwei Veranstaltungstage über Lackanalytik, Pigmententwicklung, Untersuchungsmethoden für Sachverständige sowie Korrosionsschäden und folgten informativen, kurzweiligen Fachvorträgen zur Thematik. Neben dem Informations- und Erfahrungsaustausch stand auch die zukünftige Gremienarbeit im Mittelpunkt. Carsten Bialke, Markus Klitz und Bernd Laue wurden als neue Mitglieder im Fachgremium begrüßt.

Herausforderung Assistenzsysteme

Kontinuierliche Fortbildung ist für die berufliche Qualifikation und die damit verbundene Tätigkeit als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Fahrzeuglackierung essenziell. Wie gut sich Theorie und Praxiserfahrung in diesem Bereich ergänzen können, zeigte sich schon nach der Begrüßung der Teilnehmer durch Dr. Albert Bill und Torsten Schmidt (Bundesfachgruppe Fahrzeuglackierung, Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz) sowie Hendrik Franke und Ralf Robert (beide BASF): Michaela Liese stellte in ihrem Fachvortrag Fahrassistenzsysteme vor und erklärte anschaulich, welche neuen Anforderungen auf die Reparaturlackierung zukommen, um Beeinträchtigungen der Assistenzsysteme zu vermeiden. Die Maschinenbauingenieurin ist davon überzeugt, dass sich in naher Zukunft die Weiterbildung im Fahrzeuglackiererhandwerk – bedingt durch die laufende Entwicklung in der Automatisierung – ändern und eine Spezialisierung aufgrund verschiedenster Radartechnologien im Fahrzeug einstellen werde.

Zentrales Thema: Schichtdicke

Peter König stellte im Anschluss unterschiedliche Verfahren zur Lackschichtenmessung auf verschiedensten Substraten vor. Der Kfz-Sachverständige präsentierte darüber hinaus Profi-Messgeräte und die Ultraschallmessung auf nichtmetallischen Untergründen in der praktischen Anwendung. In seinem Vortrag zur Makrofotografie zeigte Profifotograf Jens Kestler den Teilnehmern anschaulich, wie sie ihre Gutachtenbilder verbessern, verwalten und durch Bildmanager auslesen lassen können. Zweiter Schwerpunkt seines Vortrages war das digitale Schadengutachten, das die Arbeit der Gerichtsgutachter mit einem speziellen Anwendungstool erleichtert. Im Anschluss hatten die Teilnehmer Gelegenheit, die von den Referenten vorgeführten Hilfsmittel, Messgeräte und Anwendungstools zu testen und nutzten die Möglichkeit, sich über ergänzende Ausrüstung zu informieren. Im Nachmittagsprogramm ging es weiter mit dem Fachvortrag von Dr. Frank Maile zum Thema „Effekt-Pigmente“. Der promovierte Chemiker erklärte die neuesten Trends und Herausforderungen und gab einen interessanten Ausblick auf neue Farb- und Effektoptionen in der Serienlackierung. Den Abschluss des ersten Seminartages bildete der Fachvortrag von Prof. Dr. Patrick Keil zu unterschiedlichen Arten und Ursachen von Korrosion in Verbindung mit daraus resultierenden Korrosionsschäden. Er verdeutlichte anschaulich, welche chemischen Reaktionen Schäden bei Fahrzeugkarosserien verursachen und wie man diesem Prozess entgegenwirken kann.

Virtueller Laborbesuch

Aufgrund der Auflagen zur Corona-Pandemie wurde das geplante Seminarprogramm am zweiten Seminartag abgeändert. Leider konnte das Labor nicht besichtigt werden, aber die BASF-Expertinnen und -experten Dr. Christoph Hawat (Chemische Analytik), Anja Schiemann (Spektroskopie), Martina Hillebrand (Mikroskopie) und Christian Preising (Elektronenmikroskopie) brachten das Labor im Rahmen eines praxisnahen Vortrags zu den Sachverständigen.

Komplett in die Praxis ging es dann in Hendrik Frankes Beitrag über das neue Wasserbasislacksystem „Reihe 100“. Ein gutes Austauschforum bildete der Vortrag von Astrid Lüring, mit aktuellen Fragen zum Thema Lack im Sachverständigenwesen. Einen besonderen Abschluss bildete der Fachvortrag von Jürgen Book, der als Experte für Classic-Cars über die richtige Beurteilung und Herangehensweise an Lackierungen bei historischen Fahrzeugen aus Sicht des Sachverständigen referierte – ein hochinteressanter Beitrag mit viel Raum zum Erfahrungsaustausch. Dr. Albert Bill bedankte sich im Anschluss bei Hendrik Franke und Ralf Robert (beide BASF) im Namen des Arbeitskreises für die hervorragende Organisation der beiden Veranstaltungstage.■

www.fahrzeuglackierer.de