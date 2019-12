IRS Group wächst im Rheinland

Gleich zwei Unternehmen bereicherten die IRS Group im Raum Düsseldorf Ende November 2019. Die 1945 gegründete Auto-Bayertz GmbH und das 2009 gegründete Auto-Center-Rheinland GmbH (ACR), welche von Dieter Bayertz und seinen Söhnen Timo und Nicolas Bayertz geführt werden, schließen sich mit der IRS Group zusammen. „Durch die zunehmende Rationalisierung des Marktumfeldes, den steigenden Kostendruck seitens der steuernden Kunden in Verbindung mit dem großen Mangel an Fachkräften, sahen wir uns in der Pflicht, unsere Belegschaft durch diesen Schritt langfristig abzusichern. Dies tun wir lieber in Verbindung mit einer stark aufgestellten Gruppe, als weiterhin alleine das unternehmerische Risiko einer notwendigen Expansion zu tragen.“, kommentiert der Geschäftsführer Timo Bayertz die Integration in die IRS Group.

13. Dezember 2019