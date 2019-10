Investition in die Zukunft

Der Fachkräftemangel ist nicht nur in aller Munde, in den Karosserie- und Lackierwerkstätten ist er schon längst angekommen.

„In den Betrieben fehlt es bereits heute an Fachpersonal, Tendenz steigend“, weiß Sascha Petschke, Trainer bei Nexa Autocolor. „Es fehlen vielerorts Fachkräfte, die ihr Handwerk gut beherrschen. Die demografische Entwicklung verschärft das Problem zusätzlich: Die erfahrenen Mitarbeiter gehen in den Ruhestand, den Unternehmen fehlt einmal mehr Fachpersonal, Kenntnisse und Kompetenzen gehen verloren.“ Dabei ist die Lösung im Grunde einfach: selbst Fachkräfte ausbilden. „Die Auszubildenden von heute sind das Fachpersonal von morgen“, so Sascha Petschke. „Wenn ich jetzt gut ausbilde, kann ich später auf Facharbeiter zurückgreifen, die qualitativ gute fachliche Arbeit leisten. Bestenfalls bilde ich so eben mein eigenes Fachpersonal aus – und das gilt nicht nur für den einzelnen Betrieb, sondern für die gesamte Branche. Ein Mittel gegen den Fachkräftemangel halten wir im K+L-Bereich also selbst in der Hand.“

Ausbildungs Workshop für junge Nachwuchslackierer

Lackhersteller Nexa Autocolor hat sich auf die Fahne geschrieben, diesen jungen Menschen eine Stimme zu geben, und dazu eine Plattform für den Austausch der Azubis untereinander geschaffen: Im März 2019 trafen sich zehn Azubis von Nexa-Autocolor-Partnerbetrieben aus allen Ausbildungsjahren zum zweitägigen „Auszubildenden-Workshop“ am Standort Hilden. Sascha Petschke: „Ziel der Veranstaltung war es, einmal die Auszubildenden selbst zu Wort kommen zu lassen, um über diesen Weg neue Ideen und Impulse zu entwickeln, wie man der Ausbildungsproblematik im Bereich Fahrzeuglackierung entgegenarbeiten kann. Denn nur wenn wir hier gemeinsam als Branche und als einzelne Betriebe tätig werden, können wir in Zukunft auf gut ausgebildetes Personal zurückgreifen.“

So standen verschiedene Fragestellungen im Fokus des Workshops, etwa wieso die derzeitigen Azubis sich für den Beruf Fahrzeuglackierer entschieden hatten. Wo hatten sie sich vorab über das Berufsbild informiert? Wie und wo fanden sie ihren Ausbildungsbetrieb? Was erwarten sie eigentlich von einem Ausbildungsbetrieb? Und das Wichtigste: Was kann man aus Sicht der jungen Menschen tun, um das Image des Ausbildungsberufes Fahrzeuglackierer wieder attraktiver zu gestalten? Der Clou des zweitägigen Events: Die Statements der angehenden Fahrzeuglackierer wurden auf

Video aufgezeichnet und waren Teil der Präsentation „Qualifikation schafft Mehrwert – Investition Zukunft“ von Nexa Autocolor auf den Würzburger Karosserie- und Schadenstagen Ende März.

30. Oktober 2019