INDASA: Technischer Spezialist für die DACH-Region

Christian Kattanek wird am 01. April bei INDASA der neue Technische Spezialist für die DACH-Region. Er unterstützt das INDASA-Vertriebsteam bei Kundenbesuchen vor Ort, speziell bei Vorführungen und Vergleichstests in der Lackiererei. Außerdem hält er Vorträge und führt Schulungen in den Schulungszentren der Lackhersteller und bei den INDASA-Premium-Partnern durch. „Sobald wir eine eigene INDASA Academy in Deutschland eröffnen, wird er auch dort interne und externe Schulungen anbieten“, berichtet Markus Albersmann, Vertriebsleiter DACH. „Und ganz aktuell plant er ein Programm, das die beiden neuen GebietsverkaufsleiterInnen, die wir kurzfristig einstellen wollen, in der Einführungsphase unterstützen soll.“

www.indasa-abrasives.com