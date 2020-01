Die K&L-Großfamilie feiert – Beim Deutschen Lackierertag in Ludwigsfelde traf sich die Branche. Weit über 300 Besucher tagten und feierten am 24. und 25. Januar. Die schönsten Eindrücke vom Deutschen Lackierertag 2020 haben wir in unserer Bildergalerie zusammengefasst. Als kleines Extra gibt’s sogar noch ein kurzes Video dazu.

27. Januar 2020