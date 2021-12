Die Ausbildung zum Lacktechiker

Jennifer Sämann und Robin Münzberg haben sich entschieden – sie tauschten die Arbeitswelt wieder gegen die Schulbank. Welche Erfahrungen sie damit gemacht haben, erzählten sie dem Lackiererblatt.

Schulabschluss, Ausbildung … und was kommt danach? Die Schule für Farbe und Gestaltung in Stuttgart bietet viele Weiterbildungsmöglichkeiten an. Unter anderem kann die Fachschule für Lacktechnik besucht und als staatlich geprüfter/geprüfte Techniker/in für Farb- und Lacktechnik abgeschlossen werden. Die Schulzeit erstreckt sich über zwei Jahre Vollzeitunterricht und beinhaltet Kompetenzen im gesamten Bereich der Lacktechnologie von der Lackentwicklung/Rezeptierung bis zur Lackherstellung. Zusätzlich kann die Ausbildereignungsprüfung bei der Handwerkskammer abgelegt werden.

Jennifer Sämann und Robin Münzberg haben im vergangenen Jahr die Fachschule für Lacktechnik besucht. Wir sprachen mit den beiden über ihre Eindrücke und die Zeit an der Schule.

Was hast Du vor Deiner Weiterbildung gemacht? Wie sah Dein bisheriger beruflicher Werdegang aus?

Jennifer Sämann: Mein bisheriger beruflicher Werdegang begann mit einer Ausbildung zur Fahrzeuglackiererin bei der Audi AG. Nach erfolgreichem Abschluss nach zweieinhalb Jahren Lehrzeit habe ich ein halbes Jahr im Bereich Produktion als Fertigungsfachkraft gearbeitet und dann die Firma für eine schulische Weiterbildung in Vollzeit vorübergehend verlassen.

Robin Münzberg: Nach meiner abgeschlossenen Ausbildung zum Fahrzeuglackierer habe ich noch zwei weitere Jahre als Geselle in meinem Ausbildungsbetrieb gearbeitet. Danach habe ich zwei Jahre lang die Technikerschule besucht und mit Erfolg abgeschlossen.

Was war der ausschlaggebende Grund für Dich, den Lacktechniker zu machen? Warum hast Du dich nicht für eine Meisterschule entschieden?

Jennifer Sämann: Mein ursprünglicher Plan war es, zu studieren. Jedoch wurde mir im Laufe der Zeit bewusst, dass ein Studium mir persönlich zu theoretisch ist. Die Meisterschule war ebenfalls keine Option für mich, da ich nach Abschluss wieder in meine Firma zurückkehren wollte. Eine Führungsposition wollte ich aber nicht sofort übernehmen. So habe ich mich für die Technikerausbildung entschieden. In meinen Augen verbindet sich hier die Theorie mit der Praxis, was den Schulalltag nicht eintönig werden lässt. Die Ausbildung vermittelt tiefgehende Kenntnisse und ist innerhalb von zwei Jahrent zu absolvieren.

Robin Münzberg: Ich habe mich für den Techniker entschieden, weil es im Vergleich zum Meister die schulisch größere Herausforderung darstellt. Außerdem wird ein sehr breites Spektrum an Kenntnissen und Hintergrundwissen vermittelt. Dadurch eröffneten sich für mich später mehr Möglichkeiten für die persönliche und berufliche Entwicklung.

Hattest du zu Beginn der Weiterbildung eine konkrete Berufsvorstellung?

Jennifer Sämann: Nein, die hatte ich nicht. Als Ziel hatte ich mir nur gesetzt, danach einen Beruf ausüben zu können, der mit meinem ursprünglich Gelernten in Verbindung steht.

Robin Münzberg: Für mich war es immer wichtig, dass ich auf meine bisherigen Erfahrungen und Kenntnisse aufbauen und somit immer einen Bezug zum Lackiererhandwerk behalten kann. Eine bestimmte Tätigkeit hatte ich aber nicht im Visier.

Was sind die Voraussetzungen, um an der Lacktechnikerschule angenommen zu werden?

Jennifer Sämann: Voraussetzung ist, zweijährige Berufserfahrung in einem Lackberuf vorweisen zu können. Im Fall meiner Klasse waren das Berufe wie Lacklaboranten, Maler und Lackierer, Fahrzeuglackierer. Die zwei Jahre Berufserfahrung können durch entsprechende Vorbildung – Fachabitur oder Abitur – auf ein Jahr verkürzt werden.

Wie sieht der finanzielle Aspekt aus? Wie hast Du die Weiterbildung finanziert?

Robin Münzberg: Die Weiterbildung habe ich mithilfe des Aufstiegs-Bafögs finanziert, zusätzlich habe ich auch Wohngeld bezogen. Einen Nebenjob habe ich in dieser Zeit nicht ausgeübt. Man verzichtet während der Weiterbildung auf Einiges, das zahlt sich aber später umso mehr aus.

Die Techniker-Ausbildung bedeutet zwei Jahre Vollzeit-Schule. Worin bestand für Dich die größte Veränderung?

Jennifer Sämann: Die bestand darin, für die Schule in eine andere Stadt ziehen zu müssen, um den Pendelaufwand zu umgehen. Das zog mit sich, dass die Woche von Montag bis Freitag nur der Schule gewidmet war.

Robin Münzberg: Vom Arbeitsleben in Vollzeit wieder auf die Schulbank ist natürlich eine große Umstellung. Die größte Veränderung bestand darin, sich nach Schulschluss im Gegensatz zur Berufsschule noch mal intensiv mit der Materie auseinanderzusetzen. Mit dem Labor kommt natürlich auch eine neue Arbeitsumgebung dazu, der handwerkliche Aspekt ist hier eher nebensächlich.

Worin bestand für Dich die größte inhaltliche Herausforderung während der Technikerschule?

Jennifer Sämann: Das war auf jeden Fall das chemische Wissen, das dir während der Schulzeit beigebracht und abverlangt wird.

Robin Münzberg: Für jemanden ohne entsprechende Vorkenntnisse stellen die chemischen Zusammenhänge eine große Herausforderung dar. Das hat mir viel Durchhaltevermögen abverlangt, auch wenn wir bei den Grundlagen angefangen haben.

In welchem Unternehmen bist Du gelandet, was sind dort Deine Aufgaben? Hat die Technikerschule Dich auf Deine jetzige Stelle optimal vorbereitet?

Jennifer Sämann: Ich bin wieder in die Audi AG zurückgekehrt und arbeite momentan in meinem alten Beruf als Fertigungsfachkraft im Bereich Füllervorbereitung. Hier bin ich momentan Teil der Kontrolle des KTL. Die Technikerschule hat mir auch für meinen bisherigen Beruf Hintergrundwissen vermittelt, das ich zuvor nicht besessen habe.

Robin Münzberg: Ich bin in meinem Ausbildungsbetrieb als Abteilungsleiter der Lackiererei beschäftigt. Ich bin verantwortlich für den Reparaturprozess und die anschließenden Ergebnisse, die Organisation der Auftragsabwicklung, die Ausbildung der Lehrlinge und habe die Verantwortung für insgesamt zehn Mitarbeiter. Die Schule hat mich gut auf diese Anstellung vorbereitet, da wir nicht nur umfangreiches Hintergrundwissen vermittelt bekommen haben, sondern auch laufend vor Problemen standen, die wir strukturiert angehen und lösen mussten.

Wie sieht Deine weitere berufliche Zukunft aus? Welche Ziele und Vorstellungen hast Du in dieser Hinsicht?

Jennifer Sämann: Ziel von mir wäre es, Prozessoptimierungen durchführen zu können. Ich denke, Lackentwicklung und -optimierung ist ein sehr spannendes Arbeitsfeld, das immer wieder neue Verbesserungen und Erkenntnisse aufwirft.

Robin Münzberg: In erster Linie möchte ich meine Ziele in meinem aktuellen Unternehmen verwirklichen und Führungserfahrung sammeln.

Kannst du die Lacktechniker-Weiterbildung weiterempfehlen und was würdest Du zukünftigen Technikerschülern mit auf den Weg geben?

Jennifer Sämann: Ich für meinen Teil kann die Lacktechniker-Weiterbildung nur weiterempfehlen. Ich hatte zu Beginn große Sorge, dass ich an dieser Herausforderung scheitern könnte. Doch die Technikerschule holt jeden auf seinem Wissensstand ab und vermittelt alles nötige Wissen, um die Schule meistern zu können. Was ich abschließend noch allen zukünftigen Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg geben würde: Nehmt die Schule nicht auf die leichte Schulter, denn das geballte Wissen, das dir in zwei Jahren vermittelt wird, kann manchmal ziemlich erdrückend wirken. Fleiß zahlt sich aus.

Robin Münzberg: Die Weiterbildung kann ich jedem empfehlen, der eine Herausforderung sucht und in seiner Branche einen Schritt nach vorne gehen möchte. Es ist wichtig, von Anfang an dabei zu bleiben, da alles aufeinander aufbaut. Auch wenn es nicht immer einfach ist, die Mühe lohnt sich auf jeden Fall! Larissa Sailer ■

www.farbegestaltung.de

