Gemeinsames Engagement

Für die Digitalisierung von Werkstätten haben sich KSR und Werbas entschieden, gemeinsam als Teil der neu gegründeten Service & Repair-Software-Group zu agieren. Durch den Zusammenschluss haben die Unternehmen die Möglichkeit, für Kunden aus den Bereichen Nfz, Pkw und K+L zuverlässige und leistungsstarke Partner zu sein. Man stelle so, bekräftigten beide Geschäftsführer unisono, die Weichen in eine erfolgreiche Zukunft und stärke die Weiterentwicklung des stetig wachsenden Produkt- und Serviceangebots für die jeweiligen Zielgruppen. So soll die Digitalisierung der Werkstätten effektiv vorangetrieben werden. Die lange Erfahrung und das Leistungsspektrum beider Unternehmen vereint Kompetenzen im freien Werkstattmarkt und reicht vom Nutzfahrzeugbereich bis hin zur Schadensteuerung im Unfallinstandsetzungsbereich.

Weiter Informationen: www.ksr-group.com / www.werbas.com