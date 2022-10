Five Star-Partnertreffen

Das diesjährige Partnertreffen des Cromax-Werkstattnetzwerks Five Star zeigte, wie die Teilnehmenden durch vollständige Kalkulationen, optimierte Prozesse und besonders effiziente Produkte weniger Geld auf der Straße liegen lassen. „Durchschnittlich 1000 Euro Mehrertrag pro Schadenfall erzielen wir für unsere Kunden – allein durch das Korrigieren und Vervollständigen der Kalkulation“, referierte Christopher Marschner, Geschäftsführer der Firma MRM fair claim GmbH. Als Schadendienstleister und Kalkulationsexperte überprüft er Kalkulationen und Abrechnungen für Karosserie- und Lackierbetriebe und weiß daher um Fallstricke und Fehler. Den Inhaber hielt er in seinem Vortrag deshalb den sprichwörtlichen Spiegel vor. „Wer in Zukunft erfolgreich am Markt bestehen will, darf bei den Kalkulationen keine Fehler mehr machen“, sagte er. Karsten Stöcker, Axalta Netzwerke Manager, zeigte, wie die Werkstätten mit den Drivus Tools von Axalta ihren Verbrauch und ihre Prozesse optimieren und mehr für sich rausholen können. Weit oben auf der Agenda der K&L-Betriebe steht nach wie vor auch das Thema Mitarbeiter- und Nachwuchsgewinnung. Die auf Handwerksbetriebe spezialisierte Kommunikationsberaterin und Diplom-Ökonomin Andrea Eigel informierte über den großen Einfluss einer schlüssigen Arbeitgebermarke. Zusätzlich gab Margarita Debos, Axalta Netzwerke Manager, wertvolle Hinweise zum Onboarding von neuen Auszubildenden und präsentierte die Five Star Kampagne „No Risk, More Fun“, mit der die Betriebe ihr Engagement beim Arbeits- und Gesundheitsschutz unter anderem in den Sozialen Medien präsentieren können. Neben dem fachlichen Input ging es bei dem Treffen aber auch ums Netzwerken. Mit dem „Octagon-Talk“, bei dem die Partnerbetriebe in wechselnden Konstellationen zusammengewürfelt wurden, hatten die Five Star-Verantwortlichen ein Format entwickelt, um den fachlichen Austausch anzuregen und zu intensivieren. Seit dem Partnertreffen ist nun auch der Five Star Beirat wieder vollständig. Die Beiratsmitglieder sind Ivo Baumgarten, Sven Holland, Roger Hornung, Dominik Kettner, Mathias Zimmermann und neu seit 2022: Knut Neitzel von der Firma Raschke in Mülheim.

