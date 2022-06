FIASCO und Solera kooperieren

Für die Unternehmen FIASCO und SOLERA Audatex AUTOonline steht bei der zukünftigen Zusammenarbeit der Werkstattbereich im Mittelpunkt. Dadurch soll das komplexe Schadenmanagement in der Kfz- Branche noch effektiver, schneller und unabhängiger werden. Der Prozess der Instandsetzung erfolgt im Idealfall in nur drei Schritten. Im ersten Schritt werden der jeweilige Schaden ganz einfach mit einem Smartphone erfasst, beschädigte Fahrzeugteile ausgewählt und der Fahrzeugschein eingescannt. Alle diese Daten werden sekundenschnell in das bestehende System Audatex übertragen. Zum Einsatz kommen dabei das komplette Know-how der KI-unterstützten Fotoerfassung mit der Softwarelösung Qapter VI von Solera und FIASCO. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt im ersten Schritt in den Bereichen Vermarktung und Support.In enger Zusammenarbeit werden die Spezialisten der beiden Dienstleister auch die Weiterentwicklung der automatisierten Kalkulation forcieren.

