Ein starkes Duo im Bereich Classic Cars

Automechanika Frankfurt und RETRO Messen führen ihre erfolgreiche Kooperation fort. Dies haben Olaf Mußhoff, Director Automechanika Frankfurt und Karl Ulrich Herrmann, Geschäftsführer RETRO Messen GmbH, auf der Pressekonferenz zur RETRO Classics in Stuttgart gemeinsam bekanntgegeben. Die RETRO Messen sind Veranstalter von hochkarätigen Events im Bereich Mobilität, Lifestyle und Fahrkultur. Allen voran die RETRO CLASSICS, die weltgrößte Oldtimermesse, die jedes Frühjahr über 90.000 Liebhaber und Sammler klassischer Fahrzeuge aus dem In- und Ausland nach Stuttgart lockt. Dazu Olaf Mußhoff, Director Automechanika Frankfurt: „Das Team der RETRO Messen weiß, wie Oldtimer-Enthusiasten ticken. Wir von der Automechanika sind dagegen nah dran an Industrie, Werkstätten und dem Handel. Mit unserer Zusammenarbeit ergänzen wir das Angebot rund um klassische Fahrzeuge für Endkunden und Profis – davon profitiert jeder.“ „Für Aussteller aus dem Classic Car Bereich, die sich seither vor allem auf klassischen B2C-Oldtimermessen präsentiert haben, bietet die Zusammenarbeit mit der Automechanika Frankfurt ganz neue Möglichkeiten für die Erschließung neuer Zielgruppen“, erklärt Karl Ulrich Herrmann von der RETRO Messen GmbH. „Dank der Zusammenarbeit können wir unseren Ausstellern verschiedene attraktive Teilnahme-möglichkeiten bieten, die auch für kleinere Unternehmen einen eigenen Auftritt auf der Automechanika ermöglichen.“ Die Automechanika Frankfurt ist seit 1971 etablierte B2B-Plattform für die Automobilwirtschaft. Zur letzten Ausgabe 2018 wurde das Angebot der Messe um das Business für Young- und Oldtimer erweitert – und wird zur kommenden Veranstaltung vom 8. bis 12.September 2020 weiter ausgebaut. Schließlich ist das Classic Car Business auch für den Aftermarket – insbesondere für Werkstätten – lukrativ. Die Automechanika Frankfurt bildet als einzige B2B-Plattform das Classic Car Business entlang der gesamten Wertschöpfungskette ab: von Karosserie- und Fahrzeugtechnik über Wartung, Reparatur und Restaurierung und Aus- und Weiterbildung bis hin zu Finanzierungs- und Versicherungslösungen. Neben dem Ausstellungsbereich Classic Cars in der Halle 12, in dem auch der Partner RETRO CLASSICS mit einem Stand vertreten sein wird, sind zusätzlich Workshops, Aktionen und Events rund um das Business für klassische Fahrzeuge geplant.

Die nächste Automechanika Frankfurt findet vom 8. bis 12. September 2020 statt.

www.automechanika.de

6. Februar 2020