Digitale Zeiten: Die ganz kühnen Entwürfe stellen Autohersteller heutzutage auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas vor, die gestern gestartet ist. So präsentiert Mercedes mit dem Vision AVTR ein Konzeptfahrzeug, das wie ein Cyborg-Wagen wirkt – und irgendwie an die Designwelt des Avatar-Blockbusters erinnert. Was natürlich kein Zufall ist – das Mercedes-Entwicklungsteam hat den AVTR gemeinsam mit dem Avatar-Filmteam entwickelt. „Der AVTR“, sagte Daimler-Chef Ola Källenius bei der Vorstellung, „soll zeigen, wie Mensch, Maschine und Umwelt miteinander verschmelzen können.“ Das organische Design weist weder Ecken noch Kanten auf, selbst die Räder sind eher ballförmig, was es dem AVTR ermöglichen soll, nicht nur vorwärts und rückwärts, sondern auch quer zu fahren. Visionär natürlich auch das Cockpit: Alle relevanten Informationen für die Fahrerin oder den Fahrer werden fingergesteuert und auf die Handfläche projiziert – so werden Mensch und Maschine eins. Innovativ ist auch der Antrieb – die Batterien sollen frei von seltenen Erden und sogar kompostierbar sein. Ab wann diese Technologie verfügbar ist? Laut Daimler dürften da noch zehn bis 15 Jahre ins Land gehen.

8. Januar 2020