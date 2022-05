Ehrungen nachgeholt: SATA-Fortbildungspreise vergeben

Der Fortbildungspreis der SATA GmbH & Co. KG dient seit Jahren der Wertschätzung herausragender Leistungen in der Meisterausbildung des Kfz-Lackierer-Handwerks. Die Ehrungen der ehemaligen Meisterschüler und einer Meisterschülerin mit Schwerpunkt Fahrzeuglackierung aus den Jahren 2019 2020 und 2021 wurden in einem feierlichen Rahmen am MeisterCampus der Handwerkskammer zu Köln von Simone Marhenke, Geschäftsführerin im Bereich Bildung, und Simone Weisbecker, Leiterin der Meisterschule für das Maler- und Lackierer-Handwerk, vorgenommen. Mit dabei waren auch Lydia Gasper, Abteilungsleiterin im Bereich Meisterprüfung, und Dieter Robert Eul, langjähriges ehemaliges Mitglied des Prüfungsausschusses für das Maler- und Lackierer-Handwerk.

