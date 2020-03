Effizienz ist das Thema

Wie entwickelt sich der Markt? Und was brauchen die Betriebe? Das sind die Fragen, mit denen sich das AkzoNobel-Schulungsprogramm beschäftigt. „Effizienz“ ist die Antwort! So einfach gesagt, so schwierig ist oft die Umsetzung. Hier helfen neue

und bewährte Schulungen dem Lackierer und damit auch den Betrieben. „Zukünftig wird es weniger große Schäden geben, darauf müssen wir uns einstellen“, erklärt Marco Schmid, Trainer AkzoNobel. „Auf Basis dieser Entwicklung haben wir ein neues Rapid Repair-Konzept entwickelt, hier werden die idealen Arbeitsmethoden vermittelt, um diese kleinen, kosmetischen Schäden effizient und rentabel abzuwickeln.“

Auch bei den beiden neuen Schulungen Effiziente Untergrundvorbereitung und Effiziente Lackierprozesse steht das Thema ‚Effizienz‘ klar im Fokus. Die Schulungen unterstützen den Lackierer bei der Auswahl und dem Umgang mit den richtigen Methoden und Materialien. Sie bieten zudem wirksame Hilfestellung den Arbeitsablauf im Hinblick auf Zeit, Kosten und Flexibilität weiter zu optimieren.

Effizientes Arbeiten beginnt aber schon vor der Lackierkabine, nämlich bei der Annahme des Fahrzeugs. Das Annahmetraining richtet sich an alle Mitarbeiter in der Service-Annahme. Ziel ist es, direkt zu entscheiden welche Reparaturmethode die richtige ist und somit die Steuerung der Schäden zu optimieren. Dadurch können Auslastung und Effizienz

in den Betrieben gesteigert werden.

Eine wichtige Marktentwicklung greift AkzoNobel mit dem neuen technischen Trainingsprogramm Caravan & Camper auf. Es gehört zu den Highlights der

Acoat Selected-Seminare und wird gemeinsam mit dem Partner carSN angeboten.

www.akzonobel.com/de

10. März 2020