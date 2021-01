Dynamische Partnerschaft

R-M und Glasurit unterstützen Mercedes-Benz in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA). Die Premium-Autoreparaturlackmarken von BASF haben mit Mercedes-Benz einen Dreijahresvertrag für die Region Europa, Naher Osten und Afrika unterzeichnet. Die Vereinbarung beinhaltet das umfangreiche Portfolio an Lacken, Schulungen und digitalen Farbtonlösungen sowie eine Reihe von Business-Management-Lösungen, und deckt die Aktivitäten des Automobilherstellers in Frankreich, Italien, Portugal und der Schweiz ab. „Wir sind stolz darauf, unsere bewährte Partnerschaft mit Mercedes-Benz fortzusetzen und mit neuen Geschäftsmodellen und neuen Ideen zu stärken“, sagt Mike Hill, Global Strategic Account Management, BASF Autoreparaturlacke Europa. „Unser Fokus auf Produktinnovation, Nachhaltigkeit, Effizienz und Schulungen passt gut zu Mercedes-Benz‘ eigener Vision von Innovation und Nachhaltigkeit.“

www.rmpaint.com

www.glasurit.com