Die WM Werkstattmessen 2019

Die diesjährige WM SE-Messesaison ist mit der Werkstattmesse in Stuttgart vom 5. bis zum 7. April eingeläutet worden. Die WM SE Werkstattmessen haben sich zu Events etabliert, die das Fachpublikum auf seine Kosten kommen lassen und darüber hinaus durch viele Live-Aktionen, Auktionen und Präsentationen in puncto Unterhaltung überzeugen. Ein innovatives Messeprogramm sowie erstklassige Unterhaltung und eine Vielzahl an gastronomischen Angeboten machen die Werkstattmessen zu einem Event für die ganze Familie. Die Besucher können sich auf die neuesten Trends und Technologien der Kfz-, Lack- und Nfz-Branche freuen. Einen besonderen Stellenwert werden auch in diesem Jahr die Werkstattkonzepte einnehmen. Mit der bewährten Mischung aus Fachterminologie und Entertainment können sich Besucher mit aktuellem Know-how in Sachen Werkstattausrüstung, Werkzeuge, Diagnosetechnik, Pkw- und Nkw-Teile sowie Werkstattkonzepte und Dienstleistungen versorgen lassen. Die nächsten Termine sind:

10.05. bis 12.05.2019 Expocenter City Berlin

30.08. bis 01.09.2019 Westfalenhallen Dortmund

18.10. bis 20.10.2019 Messegelände München

Auf der Website www.werkstattmessen.de findet man neben allen Informationen rund um Standorte, Anfahrt und Öffnungszeiten auch eine Bildergalerie mit Impressionen der letzten Messen sowie Videozusammenschnitte der Messehighlights 2018.

30. Oktober 2019

Firmenverzeichnis

Hier finden Sie mehr über: