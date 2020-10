Deutscher Lackierertag 2021 wegen Corona verschoben

Es war beinahe zu erwarten: Der Deutsche Lackierertag 2021, der eigentlich am 26. und 27. Februar 2021 im Unternehmen „Gehrt Innovation – Die Sportwagen Manufaktur“ in Petersberg in Thüringen hätte stattfinden sollen, wird auf einen unbestimmten Termin verschoben. „Alle Beteiligten haben sich auf den Deutschen Lackierertag bei

Volker Gehrt in Petersberg gefreut und zahlreiche Aussteller hatten, wenn auch unter Vorbehalt, ihre Teilnahme bereits signalisiert oder fest zugesagt“, äußerte sich die Bundesfachgruppe Fahrzeuglackierer. „Die Vorbereitungen waren bereits weit fortgeschritten und mit Walter Röhrl und Christian Geistdörfer waren darüber hinaus zwei Weltmeister und Rallyesport-Legenden verpflichtet worden – ein besonderes Highlight, das es so bei den zurückliegenden Lackierertagen noch nicht gegeben hat. Die Terminverschiebung ist für uns alle eine herbe Enttäuschung, aber nach der derzeit gegebenen Lage und den Corona-Vorgaben unabwendbar.“