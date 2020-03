Corona-Virus verhagelt Hagel-Akademie

Die Corona-Virus-Krise verschärft sich. Auch in der K& L-Branche. Auch die Hagel-Akademie, alljährliche Treffen der Hagel Branche musste, wie soeben bekannt wurde, unter den aktuellen Umständen abgesagt werden. Für den Termin am 21./22.04.2020 in Böblingen, wo sich die Elite der Hagel-Schaden-Experten getroffen hätte, gibt es auch keinen Ausweichtermin, da man nicht in die Hagel-Saison geraten wollte. Man trifft sich dennoch -und zwar digital. Alle Hagel-Akademie-Teilnehmer sind zum regen Austausch der Hagel-Akademie Gruppe auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/groups/8913696/ eingeladen.Alle bereits registrierten Teilnehmer und Aussteller erhalten ihre Anmeldegebühr selbstverständlich unverzüglich erstattet.

9. März 2020