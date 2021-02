Bringt Mobilität zum Leuchten

Die Axalta-Autofarbe des Jahres 2021 heißt ElectroLight. Der frische grün-gelb-Farbton strahlt einen modernen Charakter aus, der an Energie, Style und Flair erinnert. Dabei vereint er eine Kombination aus sportlichen Designelementen und Funktionalität. In Verbindung mit zweifarbigen, schwarzgrauen Farbakzenten oder Mattlackierungen zeichnet sich die Farbe durch eine enorme Vielseitigkeit auf verschiedenen Mobilitätslösungen aus. Zudem besitzt ElectroLight reflektierende Eigenschaften und kann darüber hinaus besonders gut von LIDAR-Systemen (Light Detection and Ranging) geortet werden. Aufgrund der Schichtstruktur sowie des Pigmentanteils verfügt der Lack auch über die nötige Durchlässigkeit für die Ortung mittels RADAR-Systemen (Radio Detection and Ranging).

