AkzoNobel beliefert die Tour de France

AkzoNobel hat sich als offizieller Lieferant der Tour de France mit einem der farbenprächtigsten Sportereignisse der Welt zusammengetan. Im Rahmen der 3-jährigen Zusammenarbeit wird AkzoNobel die Tour de France mit seinem umfangreichen Portfolio an Marken unterstützen und sich bei gemeinnützigen Projekten in lokalen Gemeinden beteiligen. „AkzoNobel und die Tour de France sind eine unwiderstehliche Kombination“, erklärt AkzoNobel CEO, Thierry Vanlancker. „Beide Organisationen teilen eine spannende und eindrucksvolle Geschichte, in der Leidenschaft und nachhaltige Leistung auf Innovation und Tradition treffen. Bei dem Rennen dreht sich alles um Teamwork, Fachwissen und menschliches Engagement; Attribute, die sehr mit unserem Pioniergeist und unserer Gewinnermentalität im Einklang stehen.“

