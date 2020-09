INDASA-Vertriebsleiter Markus Albersmann im Interview

Interview mit dem neuen INDASA-Vertriebsleiter Markus Albersmann

INDASA Abrasives ist mit viel Elan ins Jahr 2020 gestartet. Auch während der Coronakrise standen am hochmodernen Stammsitz in Aveiro, Portugal, die Bänder nicht still. Mit dem Ultravent-Absaugsystem und den Schleifscheiben der HT-Line wurden Key-Produkte weiterentwickelt. Auf dem deutschen Markt hat Anfang des Jahres mit Markus Albersmann ein neuer Vertriebsleiter sein Amt angetreten. Wir sprachen mit ihm über INDASA-Perspektiven und –Strategien.

Herr Albersmann, wie stehen die Chancen für INDASA in Deutschland?

Durch meine Einstellung als neuer Vertriebsleiter und die Komplettierung unseres Teams mit Gebietsverkaufsleitern sind wir im deutschen Markt wieder sehr aktiv sowohl auf Händler als auch auf Endkunden zugegangen. In wenigen Wochen wird auch unsere brandneue Webseite auf Deutsch verfügbar sein, und unter www.indasa.de unsere Partner und Kunden mit viel Hintergrundinformationen versorgen. Und unsere strategischen Handels-Partner können durch unser INDASA Premium-Partner-Programm, Teil der Indasa-Familie werden. Mit unserer breiten und innovativen Produktpalette haben wir die richtige Antwort für die derzeitigen Bedürfnisse der Lackierfachbetriebe, genauso wie für die Automobilhersteller.

Verändern sich denn mit neuen Materialien in der Automobilindustrie die Ansprüche an Schleifmittel?

Die Herstellung von Elektrofahrzeugen und damit der vermehrte Einsatz von Aluminium und Faserwerkstoffen in der Automobilproduktion wirkt sich natürlich auch im Reparaturprozess aus, und stellt die Lackierfachbetriebe vor neue Herausforderungen. Forschung und Entwicklung sind zentrale Säulen bei Indasa. So können wir mit hoch effizienten Systemlösungen und optimierter Oberflächenbearbeitung reagieren. dabei spielen effiziente Schleifsysteme wie HT-Line mit Ultravent-Absaugung eine entscheidende Rolle. Dieses System bildet die Basis für die Qualität des Lackaufbaus und rückt in 2020 für Deutschland in den Fokus.

An welchen Neuentwicklungen arbeitet INDASA aktuell?

Mit der Entwicklung neuer Hightech-Lacksysteme sind gerade im Finishbereich neue Lösungen gefragt, um kleine Reparaturbereiche zu bearbeiten, und Lacke zum Polieren vorzubereiten. Mikro-Finish Materialien sind ein wichtiger Bestandteil dieses Prozesses. Die nötige Konsistenz und Einheitlichkeit des Lackergebnisses kann hierbei nur durch die Weiterentwicklung der Schleifsysteme erreicht werden, und hier arbeiten wir an neuen Lösungen, die in Kürze auf den Markt kommen werden.

Gibt es auch Neuentwicklungen im Maschinenbereich?

Wir bieten dem Kunden neben dem Schleifprodukt auch immer die nötige Applikationslösung. Daher werden wir im Jahr 2020 neue Produkte vorstellen, die unser Portfolio von Schleifmitteln, technischen Abdeckbändern und Werkzeugen ergänzen.

Was halten Sie für die größte Herausforderung im Jahr 2020?

Wir sind Teil einer sehr dynamischen Industrie, mit vielen Veränderungen und steigenden Problemen, wie dem Fachkräftemangel. Mit der Corona-Pandemie stehen wir jetzt vor nie dagewesenen Herausforderungen. Aber als unabhängiger Hersteller mit

40 Jahren Erfahrung und eigenen Gesellschaften in den wichtigsten Märkten der Welt sind wir sehr gut aufgestellt, und bleiben für unsere Kunden ein verlässlicher Partner. mr■

