Restart des Branchenevents

Automechanika Frankfurt mit hoher internationaler Beteiligung. Im Fokus stehen neue Technologien und Innovationen.

Über 2.600 Aussteller, davon 85 Prozent aus dem Ausland, warten zur kommenden Automechanika Frankfurt mit zahlreichen Produktneuheiten auf. Dass die internationale Aftermarket-Branche sich dieses Jahr endlich wieder trifft, ist wichtiger denn je – angesichts der Transformation und den aktuellen Herausforderungen wie der anhaltenden Pandemie, dem Krieg in der Ukraine, Energiekrise, Klimawandel, Lieferkettenproblemen sowie Halbleiter- und Fachkräftemangel. Neue Technologien und Konzepte für die Mobilität der Zukunft werden auf der international führenden Plattform für den Aftermarket gezeigt und diskutiert, u. a. in der Sonderschau ‚‚Innovation4Mobility“ und in kurzweiligen Fachvorträgen der Automechanika Academy. Weiterbildung und Networking sind weitere Schwerpunkte der Veranstaltung im September.

„Ich freue mich über die anhaltende positive Resonanz seitens der ausstellenden Unternehmen, die endlich ihre Produktneuheiten wieder dem internationalen Fachpublikum zeigen können. Insgesamt erwarten wir über 2.600 Aussteller aus 70 Ländern hier in Frankfurt“, erklärt Olaf Mußhoff, Director Automechanika Frankfurt. „Damit ist und bleibt die Automechanika die bedeutendste und führende internationale Branchenplattform für den gesamten Automotive Aftermarket. „Zu den Top-Ausstellernationen zählen dieses Jahr Unternehmen aus Deutschland, Italien und der Türkei.“

Als neutrale Plattform greift die Fachmesse aktuelle Themen und Trends auf wie neue Antriebstechnologien, Elektromobilität, Konnektivität, Nachhaltigkeit und die zunehmende Digitalisierung in allen Bereichen des Aftermarkets. Zu diesen Themen finden die Fachbesucher nicht nur innovative Lösungen auf der Messe, sondern die Themen werden auch in Vorträgen präsentiert und diskutiert.

Rekord bei den Innovation Awards

Die Automechanika Innovation Awards, die dieses Jahr am 13. September auf der Automechanika verliehen werden, zeigen nicht nur eindrucksvoll die Innovationskraft des Aftersales Marktes, sondern spiegeln auch die aktuellen Trends der Branche wider. Die thematische Bandbreite der 133 Einreichungen von 99 ausstellenden Unternehmen ist extrem breit gefächert. Sie reicht von Lackpflegemitteln aus nachwachsenden Rohstoffen über Bergesysteme für Fahrzeuge mit Batteriebränden bis zu hochkomplexen Laserscannern, die minutenschnell ganze Karosserien vermessen. Der Trend zur Digitalisierung von Geräten, Werkzeugen, Bauteilen und ihre Vernetzung mit den IT-Systemen der Werkstätten ist ungebrochen. Die Zukunftsthemen Neue Mobilität und alternative Antriebe zeichnen sich in den Einreichungen deutlich ab. Auch das Thema Nachhaltigkeit treibt die Branche um: Der Gutachter Dr. Gerhard Angerer hat aus den Einreichungen fünf Finalisten für den Wettbewerb um den Green Award empfohlen.

Zukunftswerkstatt 4.0

Wie sieht die Werkstatt der Zukunft aus? Spannende Einblicke liefert dazu die Sonderschau Zukunftswerkstatt 4.0. Das Innovationsschaufenster zeigt Technologien, Prozesse und Geschäftsmodelle von morgen. Als praxisorientierte Anlaufstelle für Unternehmen des Kfz-Gewerbes bietet sie Fachbesuchern wertvolle Impulse, wie das Tagesgeschäft effizienter und Geschäftsmodelle zukunftsorientiert gestaltet werden können. Dazu werden die Strukturen eines klassischen Autohausbetriebs realitätsgetreu und praxistauglich abgebildet. Entlang der Customer Journey können sich die Besucher über innovative Technologien informieren und an zehn ausgewählten Stationen erproben.

Weiterbildung im Fokus

Fachbesucher dürfen sich auf ein breit gefächertes Programm freuen, das neue Technologien vorstellt und in dem Experten aktuelle Trends diskutieren. In der Automechanika Academy finden zu den Themenschwerpunkten ‚‚Innovation4Mobility‘, Zukunftswerkstatt 4.0, Karosserie & Lack und Classic Cars, Car Wash & Care sowie Detailing auf vier Vortragsbühnen zukunftsweisende Fachvorträge, Diskussionsrunden und Präsentationen statt. Das vorläufige Programm mit weiteren Informationen zu den einzelnen Themen und Referenten ist unter www.automechanika.com/programm abrufbar.

Neue Initiative: Talents4AA

Die neue Brancheninitiative ‚‚Talents4AA“, die junge Talente für den Automotive Aftermarket begeistern möchte, präsentiert sich erstmalig auf der Automechanika Frankfurt und informiert an ihrem Stand über die vielfältigen Berufs- und Karrierechancen im Aftermarket. Ein Young Professional und ein Senior Manager stehen an allen

Messetagen bereit, um die Fragen des jungen Fachpublikums zu beantworten und neue Mitglieder für den Verband, der seit seiner Gründung im März dieses Jahres stetig wächst, zu gewinnen.

Body & Paint-Wettbewerb

Unter dem Motto ‚‚Mobilität im Wandel“ geht der Karosserie & Lack-Wettbewerb, unterstützt von Axalta, BASF Coatings/Glasurit und SATA, in die nächste Runde. Talentierte Lackierer aus der ganzen Welt gehen ins Rennen und gestalten mit viel Herzblut Motorhauben, die sie dem Publikum und einer internationalen Expertenjury zeigen. Die Preisverleihung findet am 16. September um 14 Uhr in der Halle 11 statt. mr■

www.automechanika.messefrankfurt.com