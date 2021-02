Nicht mehr, aber auchnicht weniger

Mit Fair Claim gibt es einen neuen Prüfdienstleister – allerdings einen, der sich klar auf der Seite der Werkstätten verortet.

Prüfdienstleister – der Begriff ist ein Reizwort in vielen Reparaturbetrieben. Er steht für Rechnungskürzungen, Aufwand und Ärger. Auch die Firma Fair Claim bezeichnet sich als Prüfdienstleister, verortet sich aber klar auf Seiten der Werkstätten. Kein Wunder, denn das Unternehmen ist aus einem Karosserie- und Lackierfachbetrieb hervorgegangen. „Unser Betrieb ist seit 1993 erfolgreich am Markt etabliert“, berichtet Christopher Marschner, einer der beiden Gechäftsführer. „Immer mehr Zeit und Personal benötigten wir für die Abwicklung mit Versicherungen. Ungerechtfertigte Rechnungskürzungen ließen uns teilweise verzweifeln.“ Wie Christopher Marschner geht es vielen Verantwortlichen in der Instandsetzungsbranche. Der Reparaturbetrieb steht auf der einen Seite in der Haftung, auf der anderen Seite werden die erforderlichen Leistungen nicht bezahlt. Gutachten von anerkannten Sachverständigen werden regelmäßig angezweifelt.

Ungleiche Waffen

„Dazu kommt, dass Kalkulationsprogramme unglaublich kompliziert geworden sind“, ergänzt Jörg-Walter Möhrle, der zweite Fair Claim-Geschäftsführer. „Schnell werden Positionen vergessen oder nicht berechnet, da die Herstellerinformationen nicht immer eindeutig geregelt sind. In Kalkulationsschulungen wurden uns immer tolle Hinweise auf Positionen gegeben, die spätestens in der Rechnungskürzung wieder abgezogen wurden.“ Umgekehrt rüsteten die Versicherungen mit einem externen Dienstleister nach dem anderen auf. Und nur im Haftpflichtschadenfall kann man sich bekanntlich als Werkstatt oder Geschädigter den Rat eines Rechtsanwalts einholen, ohne dabei selbst tief in die Tasche zu greifen. „Unser Kerngeschäft, unsere Leidenschaft – die Fahrzeuginstandsetzung – geriet dadurch immer mehr in den Hintergrund“, erklärt Christopher Marschner. „Der Personalaufwand stieg stetig, der Fachkräftemangel tat sein Übriges. Wo bleibt da die Gerechtigkeit?“

Gemeinsam im Verbund

In den letzten Jahren beschäftigten sich die beiden so intensiv mit dem Thema, dass ein eigenes Unternehmen daraus entstanden ist: Fair Claim. „Wir sind nach unserem Wissensstand der einzige Prüfdienstleister, der ausschließlich für Reparaturwerkstätten arbeitet, betont Marschner. „Das Ungleichgewicht zwischen der kleinen Werkstatt und dem Druck und dem Einfluss der Versicherungsgiganten ist einfach zu groß. Wir wollen das zu Gunsten der Werkstätten und Geschädigten geraderücken. Das schaffen wir nur gemeinsam, im Verbund.“

Wie arbeitet Fair Claim?

Fair Claim ist Prüfdienstleister und Schadenabwickler für Reparaturwerkstätten. In einem Verbund, bestehend aus Sachverständigen, Rechtsanwälten, Unternehmensberatern und Reparaturwerkstätten, unterstützt man die Partnerwerkstätten bei der Unfallschadenabwicklung und sorgt dafür, dass die tatsächlich geleistete Arbeit auch vollständig bezahlt wird. Jörg-Walter Möhrle: „Durch unsere innovativen Prüfmethoden, unsere Reparaturkenntnisse und den regen Austausch im Verbund erstellen wir Kalkulationen auf höchstem Niveau. Wir entlasten die Werkstattmitarbeiter bei der gesamten Abwicklung.“ Je nachdem, ob ein Haftpflicht- oder Kaskoschadenfall vorliegt, unterscheidet sich das Standard-Prozedere.

„Unsere Preisgestaltung definiert sich nach der Schadenhöhe und der Abrechnungsart (Haftpflicht oder Kasko) und wird individuell nach dem gewünschten Leistungsumfang beziffert“, erklärt Christopher Marschner. „Der durch unsere Leistungen generierte Mehrertrag ist aber nicht nur kostendeckend, sondern steigert den Gewinn pro Schadenfall deutlich.“ mr■

www.fair-claim.de

Das Vorgehen bei Haftpflichtschäden Für den Haftpflichtfall hat Fair Claim folgendes Prozedere entwickelt: Kunde kommt mit beschädigtem Fahrzeug in die Werkstatt.

Die Werkstatt nimmt die Daten auf und füllt die Formulare mit dem Kunden aus.

Der Kunde beauftragt formell einen Sachverständigen, Rechtsanwalt und Fair Claim.

Die Werkstatt beauftragt Ihren Sachverständigen zur Besichtigung.

Das Gutachten wird vorab an Fair Claim zum Q-Check (Nachkontrolle) geschickt und ausgewertet – Unklarheiten bespricht Fair Claim mit dem SV.

Das fertige Gutachten geht an alle Beteiligten.

Fair Claim klärt eventuelle Reparaturerweiterungen mit dem Sachverständigen oder dem Rechtsanwalt ab.

Nach Reparatur erstellt Fair Claim eine Leistungsbeschreibung, nach der die Reparaturrechnung erstellt wird.

Fair Claim unterstützt den Rechtsanwalt bei der Stellungnahme von ungerechtfertigten, technischen Rechnungskürzungen.

Fair Claim überwacht den Zahlungseingang und rechnet mit der Werkstatt ab. Und so könnte eine Musterkalkulation aussehen: Eingangskalkulation: 1994,32 EUR Ausgangskalkulation Fair Claim: 2490,03 EUR Gebühren: 175,00 EUR Gewinn: 320,71 EUR

Das Vorgehen im Kaskofall Bei Kaskoschäden hat sich bei Fair Claim folgendes Vorgehen bewährt: Kunde kommt mit beschädigten Fahrzeug in die Werkstatt.

Die Werkstatt nimmt die Daten auf und erstellt Bilder von der Beschädigung und dem gesamten Fahrzeug.

Fair Claim klärt nun mit der Versicherung, ob Fair Claim einen KV erstellen sollen oder ein Sachverständiger von der Versicherung beauftragt wird.

Fair Claim erstellt einen KV

Fair Claim sendet per Mail den KV an die Versicherung weiter und holt die Reparaturfreigabe.

Versicherung schickt Gutachter

Fair Claim prüft das Gutachten und weist auf fehlende Positionen hin.

Im Regelfall findet eine Absprache statt und der Gutachter korrigiert seine Kalkulation bzw. informiert die Versicherung.

Fair Claim klärt eventuelle Reparaturerweiterungen mit dem Sachverständigen oder der Versicherung ab.

Nach Reparatur erstellt Fair Claim eine Leistungsbeschreibung, nach der die Reparaturrechnung erstellt wird.

Fair Claim nimmt Stellung zu ungerechtfertigten Rechnungskürzungen.

Fair Claim überwacht den Zahlungseingang und rechnet mit der Werkstatt ab. Und so könnte eine Musterkalkulation aussehen: Eingangskalkulation: 5898,96 EUR Ausgangskalkulation Fair Claim: 7442,07 EUR Gebühren: 450,00 EUR Gewinn: 1093,11EUR

Christopher Marschner „Ungerechtfertigte Rechnungskürzungen ließen uns teilweise verzweifeln.“