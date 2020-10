Neue Wege gehen –PPG ist dabei

Bei der SmarV, der ersten virtuellen Messe der Branche, engagiert sich PPG mit beiden Lackmarken

Das Thema Digitalisierung hat in den vergangenen Monaten auch in unserer Branche mit großen Schritten immer mehr Raum eingenommen. Durch Social Distancing und oder die Absagen von größeren Veranstaltungen hat die Kreativität, dennoch Kommunikation zu betreiben, so manche Hürde genommen. Digitale Meetings sind mittlerweile an der Tagesordnung und jetzt findet auch in unserer Branche die erste virtuelle Messe, die SmarV“, statt. PPG gratuliert den Verantwortlichen des Lackierblatts und der Konradin Mediengruppe zu diesem digitalen Vorstoß!

„PPG / Nexa Autocolor haben sich schon seit mehreren Jahren dem Thema Digitalisierung verschrieben, und so ist es selbstverständlich, dass wir bei dieser virtuellen Premieren-Messe auch dabei sind“, so Heike Leufgen, Brand Communications Manager PPG.

UV- und lufttrocknende Produkte

Laut einer Marktuntersuchung weisen zwei Drittel aller Fahrzeuge Kleinschäden an Lack, Felgen oder Polstern auf – also nach wie vor ein lukratives Geschäft, das da auf den K&L-Betrieb wartet und besetzt werden sollte. Die zur Instandsetzung benötigen Materialien stellt selbstverständlich auch PPG/Nexa Autocolor zur Verfügung. „Wobei wir hier zwei Wege anbieten“, so Thomas Grebe, Productmanager PPG. „Zum einen sind es die UV-trocknenden Produkte, die bei uns zum Einsatz kommen und ab Oktober dann auch die neuen lufttrocknenden Produkte im Füller- und Klarlackbereich!“ Individuell kann der Unternehmer somit entscheiden, welcher Weg in seinem Betriebsablauf sinnvoll integriert werden kann.

Interpretiert man das Thema „Smart- Repair“ etwas anders als im klassischen Sinne, spricht man in diesem Zusammenhang also nicht nur von der „Kleinstreparatur“, so kommt man ganz schnell zu einem ganzheitlichen Blick auf den Reparaturprozess. Was bedeutet dann ein „Smarter Reparaturprozess“ und was bringt er für Vorteile? Das sei ziemlich schnell auf den Punkt gebracht, meint Thomas Leuchten, Business Development Director und Technikleiter bei PPG. „Ein smarter und damit effizienter Reparaturprozess bedeutet, dass sich die einzelnen Schritte von der Auftragsannahme bis zur Fahrzeugübergabe nahtlos und gut durchdacht aneinanderreihen. Ein smarter Reparaturprozess bedeutet, dass durch die Kombination moderner Methoden und Konzepte, nachhaltiger Produkte und dem Know-how der Fachleute in den Werkstätten, ein Top-Ergebnis erzielt wird – qualitativ wie wirtschaftlich.“

Digitalisierung ist „smart“

Mit den Digitalisierungs-Tools ProcessManager, easyStore, easyColor und nicht zuletzt mit der Revolution im Mischraum, der MoonWalk, schafft PPG / Nexa Autocolor beste Voraussetzungen, die die K&L-Betriebe brauchen, um ihre Geschäfte effizient gestalten zu können. „Ein großes Engagement von PPG liegt darin, in Innovationen zu investieren, Visionen umsetzbar zu machen und sinnvolle Kooperationen zu schließen, die die Prozesse in den Unternehmen unserer Branche „smarter“ machen“, so Thomas Leuchten. Auf den virtuellen Messeständen von PPG und Nexa Autocolor sind die Informationen zum Thema „Smart Repair“, im klassischen wie im weiteren Sinne, kompakt zusammengefasst. Ein Besuch lohnt sich!

Premiere auch bei PPG und Nexa Autocolor: Die Teilnahme an der ersten virtuellen Messe der Branche. Informative Stände warten auf die Besucher – die Vorhänge öffnen sich am 7. September 2020! (Foto:PPG )

Thomas Leuchten „Ein großes Engagement

von PPG liegt darin, in Innovationen zu investieren.“