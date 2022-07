Megatrend Automatisierung

Mit hochzufriedenen Gesichtern bei Ausstellern und Besuchern ging die PaintExpo 2022 zu Ende. Nach vier Jahren coronabedingter Pause ist der Restart gelungen und überzeugte auf ganzer Linie.

Ein Roboter, der das Finish macht? Oder einer, der gleich vollautomatisch verschiedene Bauteile lackiert? Das begegnete einem auf der diesjährigen PaintExpo in Karlsruhe – und es zeigt eine klare Tendenz: Immer häufiger teilen sich Mensch und Maschine den Job, und manche Tätigkeiten erledigt der Roboter gleich selbst.

Leistungsschau der Branche

Rund 430 Aussteller aus 27 Ländern zeigten auf der Weltmesse für industrielle Lackiertechnik zahlreiche wegweisende Innovationen, intelligente Weiterentwicklungen sowie spezialisierte Dienstleistungen. Die Messe begrüßte dabei 9.180 Fachbesucher aus 57 Ländern. Die PaintExpo deckte mit ihren Produkten und Dienstleistungen die gesamte Bandbreite der industriellen Lackierung ab. Das Spektrum reichte dabei von Lösungen zur Oberflächenbehandlung über Lacke und Lackieranlagen respektive Pulver und Pulverbeschichtungsanlagen bis hin zur finalen Qualitätssicherung.

Treffpunkt für industrielle Lackierung auf der Paint Expo

„Wir können auf der PaintExpo wertvolle Kontakte zur Industrie knüpfen und freuen uns, den Besuchern unsere Produktneuheiten am Stand präsentieren zu dürfen“, bestätigte Sebastian Scholz, SATA-Vertriebsleiter in Deutschland. Die auf der Messe vertretenen Branchen reichten von der Lohnbeschichtung, der Automobilindustrie und dem Fahrzeugbau über den Maschinen- und Anlagenbau bis hin zur kunststoffverarbeitenden Industrie sowie der Elektro- und Möbelindustrie. Trendthemen wie die Nachhaltigkeit beim Ressourceneinsatz, die Steigerung der Effizienz und natürlich die vielen Produktpremieren standen besonders im Fokus der Besucher. Weitere Kernpunkte waren Themen wie intelligente Zukunftstechnologien, Automatisierung und Digitalisierung.

Mensch und Maschine im Einklang

Wer einen Gang durch die Messehallen machte, merkte schnell: Automatisierung ist der Megatrend. Beispiel Visomax Coating: Hier gab es einen Roboter für teilautomatisierte Oberflächenbearbeitung zu sehen – der Mensch schleift an und markiert, der Roboter poliert. „Mit dem Visobot VBU können dem Werker im Lackierbetrieb entscheidende Arbeitsschritte abgenommen werden“, erklärt Andreas Götz, Visomax-Geschäftsführer. Auch bei den weiteren Ausstellern zeigte sich ein klares Bild: zum Beispiel bei der vollautomatisierten Farbmischanlage von Santint für Wasserbasierte- und lösemittelhaltige Lacke.

Ein weiterer Trend: Anlagen zur Vorbehandlung der Lackierpistolenluft, um Verarbeitungseigenschaften zu verbessern und Material einzusparen. Zu sehen war dies beim brandneuen „Nitrowise“ vom italienischen Anbieter Kromavis, wo bei der Sprühlackierung Druckluft durch unmittelbar produzierten Stickstoff ersetzt wird. Demselben Einsatzzweck dient der „Aircommander“ der COPPS GmbH, bei dem die Pistolenluft unter anderem ionisiert und klimatisiert erden kann. Die Liste an Innovationstechniken war lang. Fast an jedem Stand konnten Arbeitsprozesse bewundert werden, die oft mithilfe von Robotertechnik ausgeführt werden.

Nächste PaintExpo in Planung

Nach der Ebbe kommt die Flut: Bereits am ersten Messetag zeigte sich, dass sich sowohl Aussteller als auch Besucher nach der pandemiebedingten Pause auf den Austausch und die Neuigkeiten in der Branche gefreut haben. Alle Aussteller zogen ein positives Fazit. Vielversprechende Neukundenkontakte und konkrete Projektabsprachen bestimmten die Gespräche an den Messeständen. Da nach der Messe bekanntlich vor der Messe ist, steht der Termin für die kommende PaintExpo im Jahr 2024 bereits fest. Die Weltleitmesse für industrielle Lackiertechnik findet dann vom 9. bis 12. April 2024 wie gewohnt auf der Messe Karlsruhe statt. ■

