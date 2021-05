Automechanika Frankfurt präsentiert für 2021 neues Konzept „Digital Plus“

Vom 14. – 16.9.2021 findet die Automechanika Frankfurt einmalig im Format “Digital Plus” statt. Die Veranstaltung bietet neben einer komprimierten physischen Ausstellung allen Teilnehmern vor allem die Möglichkeit, sich digital zu präsentieren und zu vernetzen. Ein neues Angebot, das der Branche in diesen Tagen unterbreitet wird, reduziert den Aufwand bei der Messevorbereitung auf ein Minimum. Im nächsten Jahr, vom 13. bis 17. September 2022, soll das Event in gewohnter Weise als Weltleitmesse auf dem Gelände stattfinden.

Prinzip Plug and Play

Bei den Vorbereitungen für die erstmalig hybride Automechanika wechseln die Veranstalter den Kurs, zumindest für den physischen Veranstaltungsteil. Dazu Detlef Braun, Geschäftsführer der Messe Frankfurt: „Auf Grund der angespannten Lage durch die Corona-Pandemie können wir die Erwartungen unserer Kunden hinsichtlich einer internationalen Weltleitmesse im September dieses Jahr nicht erfüllen. Denn dafür ist nicht nur eine offizielle Genehmigung für die Veranstaltung erforderlich, sondern es müssen auch die internationalen Reiseverbindungen möglich sein. Nichtsdestotrotz benötigt die Automotive Branche – das haben auch unsere Kunden und Verbände bestätigt – auch in diesem Jahr eine Plattform für geschäftliche Begegnungen. Deshalb haben wir das Konzept für die diesjährige Automechanika modifiziert: Nach dem Prinzip „Plug & Play“ bieten wir Präsentationsmöglichkeiten und persönliches Networking auf dem Messegelände, reduzieren aber die Vorbereitungen sowie Risiko und Kosten auf ein Minimum. Für nächstes Jahr planen wir die Automechanika Frankfurt wieder als die Messe, wie wir sie alle kennen. Sie wird vom 13. bis 17. September 2022 stattfinden.“

Das neue Konzept bietet Unternehmen unterschiedliche Formate sich zu präsentieren sowie diverse Networking-Lounges, die persönliche Begegnungen unter den geltenden Corona-Schutzmaßnahmen ermöglichen. Unternehmen, die auf Grund von Reiserestriktionen nicht nach Frankfurt kommen können, können über eine digitale Plattform ihre Produkte präsentieren und sich mit Besuchern virtuell treffen und vernetzen.

Neuheiten im Live-Stream

Die Messe Frankfurt hatte ihre Aussteller bereits Anfang März über ein erweitertes digitales Angebot informiert, das maximale Vernetzungsmöglichkeiten und eine internationale Reichweite verspricht. Aussteller können erstmals Produktneuheiten im Live-Stream vorstellen. Alle Teilnehmer profitieren von einem digitalen Matchmaking- und Terminplanungstool und es gibt die Möglichkeit von Live-Chats und 1:1 Video-Calls. Der Großteil der Filme sowie Produktinformationen und Unternehmensprofile der Aussteller bleiben über den Veranstaltungszeitraum hinaus online verfügbar. Die Ausstellung wird sich auf den Ostteil des Geländes rund um die Festhalle konzentrieren. Zusätzlich sind eine Innovation-Show, ein Networking-Areal und eine Produktallee geplant. Außerdem erwartet die Besucher ein spannendes Rahmenprogramm zu aktuellen Themen und Trends. Dazu erklärt Olaf Mußhoff, Director Automechanika Frankfurt: „Bereits vor Covid-19 stand die Automobilindustrie unter großem Druck, sich zu verändern, beispielsweise mehr in die Digitalisierung und in resiliente und intelligente Supply-Chains zu investieren und sich weiter zu entwickeln. Durch die Pandemie erhielt diese Entwicklung einen zusätzlichen Schub. Einige Branchenplayer haben mit neuen Geschäftsideen, innovativen Konzepten und Lösungen bereits auf diese neuen Bedürfnisse reagiert. Ich freue mich schon jetzt auf viele spannende Vorträge und Diskussionen bei der Automechanika Academy, an denen Besucher vor Ort aber auch via Live-Stream im Web teilnehmen können.“

Mobilität von morgen

Lösungen für die Mobilität von morgen präsentiert der neue Future Mobility Park auf dem Freigelände – ein innovativer Test- und Erlebnisparcours im Zentrum des Messegeländes. Parallel zur Automechanika und in direkter Nachbarschaft findet die Hypermotion in der Festhalle statt, so treffen erstmalig Anwender- und Entwicklerseite aus Mobilität, Logistik auf Akteure aus dem Automotive Aftermarket. Daraus ergeben sich wertvolle Synergien für die Teilnehmer beider Veranstaltungen, denn die Automobilindustrie ist führend in der Mobilitätsindustrie und die Automobillogistik hat einen wesentlichen Anteil an der Logistikindustrie. Beide gemeinsam schaffen Lösungen für den jeweils anderen. Folglich stehen die Akteure vor ähnlichen Herausforderungen und Fragestellungen. Dazu Danilo Kirschner, Director Hypermotion Frankfurt: „Es gibt technologisch spannende Schnittstellen bei den beiden Veranstaltungen, z. B. alternative Antriebssysteme, Leichtbau-Themen, IoT-Systeme, Schaffung und Optimierung resilienter internationaler Lieferketten u.v.m.“

Im nächsten Jahr findet die Automechanika Frankfurt vom 13. bis 17. September 2022 statt und wird danach wieder ihren zweijährigen Turnus aufnehmen. ■

