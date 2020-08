LACKPROFI plus hilft beim Sprung in die Selbstständigkeit

Flori Adili wagt nach 32 Jahren in der Branche den Sprung in die Selbstständigkeit. Tatkräftige Unterstützung findet er als LACKPROFI plus Partner.

Seit rund einem Jahr ist Adili & Sohn Fahrzeugtechnik GmbH als LACKPROFI plus Partner kompetenter Ansprechpartner für seine Kunden. Inhaber Flori Adili hat innerhalb kürzester Zeit einen zehnköpfigen Betrieb auf die Beine gestellt und sich in der Region einen Namen gemacht. Als zuverlässiger Berater immer an seiner Seite: WM Außendienstmitarbeiter und Lack-Experte Sahit Davudili. 2019 war es für Flori Adili soweit: Er wagte den Schritt in die Selbstständigkeit und

eröffnete zusammen mit seinem Sohn Liridon den LACKPROFI plus Betrieb Adili & Sohn Fahrzeugtechnik GmbH in Sehnde. Nach 32 Jahren in der Branche hat er sich vom Azubi zum leitenden Angestellten und jetzt zum Geschäftsführer im Familienbetrieb weiterentwickelt, Erfahrungen gesammelt und sich ein großes Netzwerk aufgebaut.

Erst schulen, dann starten

Der Weg bis zur Eröffnung des neuen LACKPROFI plus Betriebs brachte viele Chancen, aber auch Herausforderungen mit sich. Die zukünftige Werkstatt musste zunächst umgebaut und „werkstatttauglich“ aufbereitet werden. Neben den Umbaumaßnahmen wurden zudem sämtliche Werkstattausrüstung, Werkzeuge und Zubehör neu angeschafft. Außerdem wurde das gesamte Werkstatt-Team im WM Lackkompetenzzentrum geschult. Investitionen, die sich nach Flori Adili heute mehr als gelohnt haben: „Man muss sich vorstellen, dass wir vorher keine Werkstatt hatten und uns komplett neu ausstatten mussten. Ich bin froh, dass wir in unseren Traum investiert haben und unsere Kunden mit unserer Arbeit zufrieden sind.“

Über den Prozess begleiten

Flori Adili hat bereits vor der Selbstständigkeit mit zahlreichen Lackherstellern zusammengearbeitet und sich in seiner Werkstatt für Glasurit entschieden. Zunächst musste sich Adili mit dem neuen Produktsortiment vertraut machen. Dabei konnte er sich aber immer auf die Unterstützung von WM verlassen. Wenn es Probleme gab, stellte sich kurzerhand Sven Sieker, technischer Leiter bei WM, in die Werkstatt und packte mit an. Auch WM SE Außendienstmitarbeiter und Lack-Experte Sahit Davudili arbeitet eng mit Adili zusammen. Über den gesamten Prozess bis zum eigenen LACKPROFI plus Betrieb hinweg begleitete Sahit Davudili Flori Adili. Aus einer engen Zusammenarbeit ist mittlerweile eine Freundschaft geworden – die beiden schwelgen oft zusammen in Erinnerungen und wissen, dass sie sich auf-einander verlassen können. Neben dem Tagesgeschäft verbinden die beiden viele Erinnerungen an Veranstaltungen und gemeinsame Erlebnisse.

Hohe Kfz-Expertise

Der LACKPROFI plus Betrieb bietet seinen Kunden neben den alltäglichen Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten auch TÜV, AU sowie Inspektion an. Besonders wichtig ist Adili dabei die hohe Kfz-Expertise seines Teams. „Ich bin mit meinen Mitarbeitern auf Augenhöhe und gebe mein Wissen und meine Erfahrungen auch gerne an die jüngere Generation weiter. Ich beziehe meine Kollegen in Entscheidungen mit ein und möchte gerade die jungen Kollegen weiter fördern. Sie sind schließlich unsere Zukunft. Zum Beispiel hat mein Sohn den Schritt in die Selbstständigkeit maßgeblich beeinflusst und mir die Vorteile aufgezeigt. Ich bin ihm bis heute sehr dankbar dafür.“

Beste Werbung: Gute Arbeit

Was ist nun das Erfolgsrezept von Flori Adili? Eine gute Mischung aus Expertise, höchsten Ansprüchen an die eigene Arbeit runden sein Profil als Inhaber und Familienmensch ab. Ein leerstehendes Gebäude nach nur einem Jahr in einen erfolgreichen Betrieb zu verwandeln und das Ganze ohne jemals aktiv Werbung zu betreiben, ist für Adili ein großer Erfolg.

Flori Adili wirbt auf die beste Art und Weise: Gute Arbeit, die sich rumspricht. Wie das geht? Hohe Ansprüche an die Resultate und ein fairer Umgang mit Kunden, die dann gerne wiederkommen. Er pflegt eine gute Beziehung zum Umfeld, zu Kunden und Mitarbeitern.

Schaut man genauer hin, wird schnell deutlich, dass das LACKPROFI plus Konzept maßgeblich zur Bekanntheit von Flori Adilis Lackbetrieb beiträgt. Bei LACKPROFI plus spielen kompetenter Service und höchste Fachkompetenz eine ebenso wichtige Rolle wie ein positives und modernes Erscheinungsbild des Betriebes. Besonders bei einer freien Meisterwerkstatt ist

eine professionelle Unterstützung hilfreich. WM unterstützt die LACKPROFI plus Partner mit individuellen Leistungen und Werbemöglichkeiten, kompetenter Beratung und innovativen Weiterbildungsangeboten. Mittels überregionaler Werbung trägt WM zur Bekanntheit und Imagepflege der LACKPROFI plus Partner bei. So lautet Flori Adilis Resümee: „Es war die beste Entscheidung, das Werkstattkonzept LACKPROFI plus zu wählen.“ ■

Canner Cevik, Werkstattleiter: „Unser Erfolgsrezept? Hohe Ansprüche an die Resultate und ein fairer Umgang mit den Kunden.“

