Handwerkscoach für Lackier- und Karosseriebetriebe

Robert Langhammer berät als Handwerkscoach Lackier- und Karosseriebetriebe

Die meisten Handwerker sind gut in ihrem Job“, sagt Robert Langhammer, Wirtschafts-Ingenieur und Inhaber der „Lackiererei Langhammer“ in Schongau. „Sie sind Experten in dem, was sie tun. Mehr noch, Sie lieben ihren Job! Handwerker mit eigenem Betrieb haben allerdings ein Problem: Sie sind auch Manager – ob sie wollen oder nicht. Sie führen ihre Mitarbeiter, müssen sich um die Werbung kümmern, die Buchhaltung im Auge behalten, Finanzierungspläne erstellen, sich für die passende Werbung entscheiden und vieles mehr.“ Von Handwerker-Kollegen hört er aber oft Sätze wie „Ach, ich will gar nicht wachsen“, oder „Mensch, ich will doch selbst arbeiten. Ich mag‘s halt, wenn ich am Ende des Tages sehe, was ich getan habe“.

Robert Langhammer selbst hatte nicht immer Glück. Und er hat Fehler gemacht. Seine vom Vater übernommene Firma stand kurz vor der Insolvenz. Doch er gab nicht auf, hatte einen zukunftsorientierten Kurs und fand eine Bank, die sein Vorhaben, einen brandneuen Betrieb auf der „grünen Wiese“, finanzierte. Wie er das geschafft hat? Er hat fest an sich geglaubt und steht hinter dem, was er tut. Ganz wichtig: Er hat aus seinen Fehlern gelernt – und dabei entdeckt, dass er Menschen in ähnlicher Situation helfen kann

Robert Langhammer unterstützt mittlerweile Handwerker mit eigenem Betrieb dabei, ein komplettes, funktionierendes System aufzubauen. Er bietet entweder ein monatliches Coaching an, aber auch längerfristige Unterstützung beim Controlling. Er hat sich auf Lackierbetriebe spezialisiert, die sich weiterentwickeln oder die ihre Nachfolge planen wollen. Und die – und das ist ganz wichtig – bereit sind, Hilfe anzunehmen. mr■

https://handwerkscoach.com

