DAT-Tochter Promotor XD verbindet das Markt- und Fahrzeugwissen der DAT Group sowie das Werkstatt-Know-how von Fairgarage mit umfassenden Beratungsleistungen.

Auch im Lackiererhandwerk sollte die Digitalisierung ganz oben im Lastenheft stehen. Nur so lässt sich der Geschäftsalltag weiter optimieren und können weitere interessante Zusatzerträge eingefahren werden. Wichtige Schützenhilfe leistet der Branche hier Promotor XD. Seit mehr als 45 Jahren ist Promotor im Trainings- und Beratungsgeschäft für die Kfz-Branche aktiv. Mit der Übernahme von Promotor durch die DAT Group im vergangenen August hat die neue Promotor XD GmbH in der digitalen Welt nun einen wichtigen Platz erobert. Das Alleinstellungsmerkmal sind jetzt Beratungsdienstleistungen, die auf den umfassenden Markt- und Fahrzeugdaten der DAT-Group und damit auch ihres 2013 übernommenen Werkstattportals FairGarage basieren. FairGarage ist mit monatlich mehr als 600.000 Besuchern heute die Nummer eins unter den Werkstattportalen und liefert wertvolle Daten für „digital retail“ im Aftersales. Bis 2022 soll das Werkstattportal die Zehn-Millionen-Marke pro Jahr geknackt haben.

Insgesamt will Promotor XD für die Zielgruppe der Karosserie- und Lackbetriebe alles daransetzen, mehr Geschäft direkt mit dem Kunden abzuschließen und weniger über die Versicherung. Geplant ist daher, bis Ende Oktober FairGarage um einen eigenen Bereich Karosserie und Lack zu erweitern.

Digitale Dashboards: mehr Chancen

Um aufzuzeigen, wo Bedarf, Potenziale, aber auch Schwachpunkte des Lackierbetriebes vor Ort liegen und wie digitale Kunden mit welchen konkreten Leistungen im eigenen regionalen Umfeld erreicht werden können, hat Promotor XD zudem aktuell allen voran drei digitale, datenbasierte Dashboards entwickelt:

QuickCheck XD,

ServiceMonitor XD und

SmartScan XD.

Der QuickCheck XD deckt dabei zunächst aus der „digitalen Ferne“ Potenziale, aber auch Schwachstellen im Vorfeld der Beratung auf. Damit kann beim persönlichen Treffen der Finger in die Wunde des Betriebes gelegt, anhand von Kennzahlen die jeweilige Situation treffsicher analysiert und die richtigen Stellhebel zur effizienten Schmerzlinderung festgelegt werden.

Der ServiceMonitor XD wiederum ermöglicht dem Betrieb einen Einblick in den digitalen Servicemarkt in seiner Region und unterstützt ihn dabei, sein digitales Aftersales-Geschäft profitabler zu gestalten und auf Grundlage regionaler Daten bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Ein demnächst speziell auf den Bereich Karosserie und Lack zugeschnittener Service-Monitor mit passgenau auf diesen Bereich abgestimmten Kennzahlen kann dann beispielsweise aufzeigen, wie viele Fahrzeugschäden in welcher Schwere sich im Umkreis des Betriebs in einem bestimmten Zeitraum ereignen, inwieweit der eigene Betrieb tatsächlich die Bedürfnisse seines regionalen Marktes abdeckt oder auch wie „sichtbar“ der jeweilige Lackierbetrieb in seinem Marktverantwortungsgebiet ist.

Der SmartScan XD schließlich liefert eine professionelle mobile Fahrzeugbewertung auf Basis von DAT-Daten. Damit kann der Betrieb einen Gebrauchtwagen direkt am Kundenfahrzeug identifizieren, kalkulieren und bewerten.

Digitales Potenzial heben

Sämtliche Dashboards werden zunächst im Rahmen der Beratung genutzt. Je nach Aufgabe werden die Beratungen zu einem Pauschalpreispaket zwischen 2.800 und 6.000 Euro angeboten. Damit soll das erste digitale Potenzial für den Betrieb gehoben werden. Künftig sollen die Dash-

boards im Übrigen auch abonniert werden können. „Promotor XD kombiniert umfassende Markt- und Fahrzeugdaten der DAT sowie ihrer Tochter FairGarage, mit einer hohen Kompetenz bei der Umsetzung und Ertragsgenerierung beim Partner vor Ort. Unsere digitalen Dashboards dienen der Branche dabei als hocheffiziente Instrumente zur Optimierung ihrer Geschäfte im regionalen Wettbewerbsumfeld“, resümiert Promotor XD Geschäftsführer Andreas Serra. ■

www.promotor.de