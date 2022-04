Hoch im Norden der Republik hat sich Bosch Service Lau als Ansprechpartner für alle Fragen rund um den Kfz-Service etabliert.

Karosserie, Lack, Mechanik, Aufbereitung, Beschriftung – es gibt rund ums Automobil wenig, was Bosch Service Lau aus Schönberg in Mecklenburg-Vorpommern nicht anbietet. Oder um es in den Worten von Andreas Lau zu sagen, der das Unternehmen gemeinsam mit seinem Bruder Marco leitet: „Alles unter fünf Tonnen kannst Du hier reinschieben und wir machen‘s wieder heile oder schöner.“

Steuerung als Chance

Rund 6.000 Aufträge quer über alle Sparten bewältigt das 50-köpfige Team. Die Brüder Lau haben das Unternehmen konsequent vom Lackiercenter zum Allrounder hin entwickelt. „Zu Beginn waren wir Lackpartner von bis zu dreißig Autohäusern von Lübeck über Schwerin bis nach Wismar, aber das Autohausgeschäft ist immer unattraktiver geworden“, berichtet Andreas Lau. „Immer höhere Rabatte, immer weitere Wege, immer niedrigere Marge. Dann kam die Schadensteuerung auf und wir haben einen Schwenk hin zur kompletten Unfallinstandsetzung gemacht. Und weil du hier auf dem Land keine Unfallinstandsetzung machen kannst, ohne auch Ansprechpartner für Service und Wartung zu sein, haben wir die Mechanik auch noch mit ins Programm genommen und wurden Bosch Service-Partner. Der Schritt hat sich für uns auf jeden Fall gelohnt. So sind wir für Versicherungen, aber auch Privatkunden und Flotten Ansprechpartner für alles rund ums Kfz geworden, wir sind ganz einfach die Werkstatt am Ort.“

Konsequente Planung

In der Lackierabteilung hat Andreas Lau, Fahrzeuglackierermeister und Betriebswirt, den Ablauf konsequent optimiert. An vier Linien werden Fahrzeuge vorbereitet. Rechts stehen jeweils die Fahrzeuge mit dem Schaden auf der linken Seite, links die mit dem Schaden rechts, sodass die Mitarbeiter sich in der Mitte linear bewegen können. Die vier Vorbereitungslinien münden in drei Kombikabinen. „Für uns hat sich das als der effizienteste Prozess erwiesen“, erklärt Andreas Lau. Wir nutzen unseren Platz optimal aus und wir haben durch die lineare Anordnung keinen Querverschub, keine Tore zwischen den Kabinen – und keine Staubprobleme.

Beim Farbtonprozess setzt Andreas Lau auf Spezialisierung. Eine langjährige Mitarbeiterin widmet sich ausschließlich der Farbtonfindung und dem Ausmischen der Lacke. Dabei vertraut Nexa Autocolor-Kunde Lau auf die automatische MoonWalk-Mischanlage und hat auch noch den „Vorgänger“ DaisyWheel im Einsatz. „Eine Maschine wie die MoonWalk macht den Mischprozess sehr viel ergonomischer. Und solange die Maschine arbeitet, kann unsere Farbtonexpertin sich anderen Dingen widmen, zum Beispiel eine Messung vornehmen oder einen Farbton nachnuancieren.“

Kompetenz steigern

Die Karosserieabteilung ist Marco Laus Domäne. Er spürt den Investitionsdruck besonders. „Wer wie wir Fahrzeuge aller Marken, ob elektrisch oder mit Verbrenner, alle Karosserieuntergründe und alle Arten von Schäden, vom kleinsten bis zum kapitalen instand setzen möchte, muss permanent in neue Werkzeuge investieren.“ Neueste Schweiß- und Richtgeräte, aber auch Elektronik zur Diagnose und zur Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen sind für Bosch Service Lau unverzichtbar. „Nicht jedes Werkzeug rechnet sich auf Anhieb“, betont Marco Lau, „aber jedes Werkzeug steigert unsere Kompetenz. Und Kompetenz rechnet sich immer.“

Für die Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird bei Lau einiges getan. Etwa zehn Auszubildende quer über alle Abteilungen lernen bei Lau ihr Handwerk von der Pike auf. „Wir mögen das, was wir tun und wir geben unser Wissen gerne weiter“, kommentierte Andreas Lau. Der Erfolg gibt ihm recht – nicht nur einmal waren Auszubildende von Bosch Service Lau als Landessieger beim Bundesleistungswettbewerb der Fahrzeuglackierer vertreten. Aber auch Weiterbildung wir großgeschrieben. So nutzte die Firma Lau die Chance, eine in unmittelbarer Nähe des Unternehmens frei werdende Immobilie zum internen Schulungscenter auszubauen. „Wir liegen hier an der Ostsee wunderschön, aber nicht allzu zentral“, erklärt Andreas Lau. „Anstatt die Mitarbeiter zu Schulungen quer durch die Republik zu schicken, laden wir Unternehmen ein, hier vor Ort in modernen Seminar- Werkstatträumen Weiterbildungen zu machen. Das kommt hervorragend an.“

Saubere Sache

Nur wenige Schritte vom Schulungscenter entfernt liegt eine weitere „Niederlassung“ von Bosch Service Lau. In einer Autopflegehalle beschäftigen sich zwei Mitarbeiter mit der Innenreinigung und Aufbereitung von reparierten Fahrzeugen, Aufbereitungen und Versiegelungen werden aber auch als separate Dienstleitung angeboten. In der Waschstraße nebenan werden die eigenen Aufträge vor der Auslieferung gereinigt, sie steht allerdings auch der Allgemeinheit gegen Entgelt zur Verfügung. „Eine Waschstraße hatten wir schon lange, wir wollten aber erreichen, dass nicht nur Kosten, sondern auch Einnahmen entstehen“, erläutert Andreas Lau. „Die Kombination aus Waschstraße und Lackpflegecenter hat auch noch einen netten Nebeneffekt: Beim Waschen kommt es schon mal vor, dass die Kundschaft auf einen kleinen Kratzer oder eine Beule stößt. Da sind wir als Ansprechpartner dann gleich um die Ecke. Für uns ist das eine saubere Sache.“ mr ■

www.lau-schoenberg.de