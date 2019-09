Expertenallianz für Service und Qualität

Die IRS Gruppe wächst mit neuen Partnern zum starken Werkstatt-Netzwerk heran

Mit dem Halle Schadenzentrum hat die IRS Gruppe seit dem 3.12.2018 einen wichtigen Baustein in ihrem Werkstattnetz dazugewonnen. Das Halle Schadenzentrum, ehemals Fahrzeugservice Stroisch GmbH, wurde 1990 gegründet. Der Betrieb bestand bereits seit 1965 als Autosattlerbetrieb in Halle a. d. Saale, gegründet durch den Sattlermeister Klaus Stroisch. Für den heutigen Niederlassungsleiter Karl-Heinz Aulbach war im Dezember 2018 der Schritt seines Betriebes unter das Dach der IRS Gruppe die absolut richtige Entscheidung. Karl-Heinz Aulbach führt auch nach der Übernahme den Betrieb als Halle Schadenzentrum weiter und sieht sich so bestens gewappnet, um auch in Zukunft seinem obersten Unternehmensziel gerecht zu werden: dem herausragenden Qualitätsstandard seiner Dienstleistungen.

„Das klare Ziel der IRS Gruppe im Sinne des Qualitätsversprechens ist es, die am besten etablierten Karosserie- und Lackierbetriebe unter einem Dach zu vereinen und alle Einheiten zum verlässlichsten Partner im deutschen Reparaturmarkt zu führen“, erklärt Stefan Wieschalla, Direktor Business Development der IRS Karosserie & Lack GmbH.

Starke Einheit

„Gemeinsam bilden die Betriebe eine starke Einheit untereinander und sind deutschlandweit der optimale Partner für alle Privatkunden ebenso wie für Versicherungsgesellschaften, Schadensteuerer, Fuhrparkmanager und Autohäuser.“ Bis heute, Stand März 2019, haben sich 18 K & L-Betriebe mit insgesamt 22 Standorten der IRS Gruppe angeschlossen.

Karl-Heinz Aulbach, der Niederlassungsleiter des Halle Schadenzentrums, sieht durch den Eintritt in das IRS-Netz klare Vorteile: „Auf dem höchsten Stand der Fahrzeugtechnik zu sein ist für uns eine Grundvoraussetzung, die uns als Kompetenzcenter der IRS Karosserie & Lack GmbH gesichert wird.“

Zukunft des Betriebs gesichert

Für den Niederlassungsleiter zweier Standorte, dem Karosserie- und Lackierfachbetrieb in Merseburg und dem Kundenannahmecenter in Halle a. d. Saale, sind für den Wechsel zur IRS Gruppe zwei Dinge ausschlaggebend: Zum einen muss er sich um eine Nachfolgeregelung keine Gedanken machen und kann dabei die Zukunft seines Unternehmens und die damit verbundenen Arbeitsplätze über seine eigene Person und sein Wirken hinaus sichern. Zum anderen ist er sich sicher, dass der Teamgedanke sich noch besser in einem Verbund wie der IRS Gruppe wiederfindet und dem Unternehmen nicht nur wichtige Perspektiven beim Blick nach vorne eröffnet, sondern auch direkt jetzt und hier viele Vorteile bietet – zum Beispiel durch den Wegfall verschiedener externer Dienstleistungen und eine Reduzierung des administrativen Aufwands.

Dabei sind auch die Reaktionen seiner Geschäftspartner und Kunden auf seine Entscheidung durchweg positiv, da es ausschließlich innovative und erfolgversprechende Konsequenzen für alle Beteiligten und Partner gibt. „Unser Leistungsportfolio konnte für die Kunden weiter ausgebaut werden und es können in naher Zukunft noch deutlich mehr Kompetenzen im Unternehmen vorgehalten werden“, erklärt Karl-Heinz Aulbach. „Das Halle Schadenzentrum wird zum Partner aller relevanten Marktteilnehmer, sowohl in der Schadensteuerung, bei Versicherungen, Flottenbetreibern als auch regionalen Autohäusern.“

Synergien nutzen

Durch den Wechsel in das Werkstattnetz der IRS Gruppe ergeben sich auch positive Synergien und mehr Flexibilität beim Einsatz weiterer zugehöriger Unternehmen, wie dem Smart-Repair-Spezialisten Dent Wizard, dem Aufbereitungsprofi Clean Wizard oder dem führenden Felgenspezialisten Wheel Wizard. Karlheinz Aulbach: „Ich bin ein großer Befürworter dieser Kooperation, insbesondere Dent Wizard ist schließlich mit 300 mobilen Spezialisten bundesweit nahezu flächendeckend vertreten.“ Für schnelle Reparaturen kleiner Beschädigungen im Smart-Repair-Verfahren kommen die mobilen Dent Wizard-Techniker ins Halle Schadenzentrum und lackieren direkt vor Ort. Auch Hagelschäden werden von den Spezialisten ganzjährig wieder instandgesetzt. Eine hervorragende Inhouse-Lösung für die professionelle Felgeninstandsetzung nach Herstellerstandard bietet Wheel Wizard. Das alles stärkt bereits nach kurzer Zeit in allen Niederlassungen des Werkstattnetzes die Kompetenz bei den Kunden „Mit den K+L Betrieben der IRS Karosserie & Lack GmbH hat der Kunde immer die Wahl der richtigen Instandsetzungslösung, sowohl heute als auch morgen“, resümiert Stefan Wieschalla. „Dabei spielen die Bündelung der Kompetenzen jedes einzelnen Betriebes, die Investition in alle wichtigen Innovationen und die Weiterbildung der Mitarbeiter auf den neuesten Stand der Technik eine wichtige Rolle. Die Expertenallianz revolutioniert die Fahrzeuginstandsetzung bereits heute, damit die Betriebe auch morgen allen Ansprüchen ihrer Kunden rundum gerecht werden können.“

Greifbar und nah Ganz nach dem Motto „Zukunft mutig gestalten“ stellt die IRS Karosserie & Lack GmbH ihre Vision, die Fahrzeuginstandsetzung zu revolutionieren, potenziellen Partnern vor und war beispiels-

weise vor kurzem auf dem Messekongress Schadenmanagement & Assistance in

Leipzig (26./27.3.2019) und bei den Würzburger Karosserie- und Schadenstagen (29./30.3.2019) anzutreffen. Zahlreiche Karosserie- und Lackierbetriebe nutzten dabei die Möglichkeit, die Expertenallianz aus etablierten Betrieben kennenzulernen und ihre Fragen zu stellen.



Abbildung: IRS Group Bis heute, Stand März 2019, haben sich alleine in Deutschland 18 K & L-Betriebe mit insgesamt 22 Standorten der IRS Gruppe angeschlossen.Abbildung: IRS Group One Group, One Vision Die Intelligent Repair Solutions Gruppe ist mit mehr als 1.800 Mitarbeitern die europaweit führende Gruppe in den Bereichen Smart-Repair, Karosserie- und Lackreparaturen sowie Hagelschadeninstandsetzung der Fahrzeugaußenhüllen. Die IRS Gruppe bietet sämtliche Dienstleistungen rund um die Aufbereitung und Reparatur von Fahrzeughülle und Innenraum für Gebraucht-, Miet-, Unfall-, und Leasingfahrzeuge an. Weitere Informationen:

IRS Karosserie & Lack GmbH

Stefan Wieschalla

Tel.: 0172/6512301

Email: stefan.wieschalla@irs-group.com

www.irs-k-l.de

