Ein Jobportal für die Kfz-Branche

Mit der Online-Plattform PAJOO soll dem Fachkräftemangel in der Lackiererbranche entgegengewirkt werden. So kommt man als K+L-Betrieb mit wenigen Klicks an geschulte MitarbeiterInnen.

Fachkräftemangel – ein Begriff, der nicht erst seit gestern für Schlagzeilen sorgt. Auch für K&L-Betriebe ist es zunehmend schwerer geworden, fachlich geschulte und kompetente MitarbeiterInnen zu bekommen. Mit PAJOO soll es eine Plattform geben, die die Suche nach motivierten und geschulten LackiererInnen nun erleichtert – und gleichzeitig Jobsuchende unterstützt, einen passenden Betrieb zu finden.

So funktioniert‘s

PAJOO vermittelt Kfz-Lackierer, Karosseriebauer, Industrielackierer und Kfz-Mechatroniker aus dem Ausland. Die Kommunikation findet zunächst über die PAJOO-Plattform statt und ermöglicht ein erstes Kennenlernen per Videotelefonat, was für die BewerberInnen aus dem Ausland eine wichtige Rolle spielt.

PAJOO für Jobsuchende

Zunächst muss ein Profil angelegt und möglichst vollständig ausgefüllt werden, um die eigenen Fähigkeiten so genau wie möglich zu beschreiben.

Anschließend können die Jobsuchenden sich auf passende Stellen bewerben. Die PAJOO-MitarbeiterInnen schätzen die BewerberInnen nach einem telefonischen Interview vorab ein und schalten sie bei einem positivem Eindruck für weitere Prozesse frei. So wird sichergestellt, dass die Betriebe nur relevante Bewerbungen erhalten. Der potenzielle, neue Arbeitgeber kann anschließend zu einem ersten Videointerview einladen. Ist dies für beide Seiten erfolgreich, wird ein Termin für das Probearbeiten vor Ort vereinbart. Nach dem Probearbeiten entscheidet sich, ob es zur Vertragsunterzeichnung kommt. Die Länge des Jobsuche-Prozesses hängt unter anderem von der Verfügbarkeit der Arbeitsuchenden ab. Die Betriebe suchen meist ab sofort. Dass Jobsuchende etwas Zeit benötigen, um gegebenenfalls den alten Job und die alte Heimat zu verlassen, ist für die Betriebe selbstverständlich. Vor dem Probearbeiten in dem Betrieb in Deutschland senden die PAJOO-MitarbeiterInnen den Jobinteressenten einen individuellen Probearbeitsplan zu. Dieser Plan beinhaltet einen groben Ablauf der Probearbeitstage und informiert über die wichtigsten Punkte, die bei der Vorbereitung beachtet werden sollten. Die Probearbeitstage dienen dem gegenseitigen Kennenlernen und werden daher in der Regel nicht vergütet. PAJOO bezahlt aber die gesamten Reise- und Unterbringungskosten. Die einzigen Kosten, die BewerberInnen selber tragen müssen, sind die Verpflegung während der Probearbeitstage in Deutschland.

PAJOO für Betriebe

ArbeitgeberInnen geben in ihrem

PAJOO-Profil Informationen und Bilder zu ihrem Betrieb an, sodass sich potenzielle BewerberInnen direkt einen guten Eindruck machen können. BewerberInnen können einen auf ihr Berufsfeld angepassten Fähigkeitsbogen ausfüllen. So können die ArbeitgeberInnen auf einen Blick die Erfahrung in den berufsspezifischen Aufgaben der BewerberInnen sehen. Innerhalb weniger Minuten kann eine Stellenanzeige mit den entsprechenden Anforderungen auf PAJOO online gehen. Kosten für die ArbeitgeberInnen entstehen nur im Falle einer erfolgreichen Vermittlung. Das bedeutet, dass von der Veröffentlichung einer Stelle, über das Videointerview und Probearbeiten für den Betrieb noch keine Kosten anfallen.

Geht das Vertragsverhältnis innerhalb dieser Zeit auseinander, erhalten die ArbeitgeberInnen einen zuvor definierten Anteil der Vermittlungsgebühr zurück. Die Kommunikation mit den BewerberInnen erfolgt zunächst über die PAJOO-App. Ein Video-Telefonat mit den BewerberInnen ermöglicht es, einen besseren Eindruck gewinnen zu können. Dabei helfen PAJOO-DolmetscherInnen, mögliche Sprachbarrieren zwischen BewerberIn und ArbeitgeberIn zu überwinden. Sollte es Gründe geben, weshalb es nach der Probearbeitszeit nicht zur Zusammenarbeit kommt, entfallen die Vermittlungskosten. Das Probearbeiten findet nach etwa vier Wochen statt. Der gesamte Prozess dauert in der Regel etwa drei Monate, kann aber auch deutlich schneller gehen.

Stetige Unterstützung

BewerberInnen werden von PAJOO sowohl bei integrativen Aufgaben wie z. B. dem Erlernen der deutschen Sprache, der Wohnungssuche und weiteren organisatorischen und bürokratischen Prozessen unterstützt. Zusätzlich führen die MitarbeiterInnen von PAJOO mit den BewerberInnen ein erstes Telefonat durch, um die grundsätzliche Eignung für eine Stelle vorab sicherzustellen. Das Vermittlungsportal unterscheidet zwei Reisen: Die Reise zum dreitägigen Probearbeiten und die Reise für den finalen Umzug in die Stadt des neuen Arbeitgebers bei einer erfolgreichen Vermittlung. Die Reise zum Probearbeiten organisiert das Vermittlungsportal. Die PAJOO-MitarbeiterInnen stehen stets telefonisch oder per E-Mail bereit, sollte es Fragen geben oder Unterstützung benötigt werden.

www.pajoo.eu

Betriebsinhaber Michael Salzmann (links) ist sehr zufrieden mit seinem über PAJOO angeworbenen Mitarbeiter Jesús Noriega Gutiérrez (Mitte). (Foto: Kuhlmann Cars) Gesucht und gefunden Kuhlmann Cars in Heiden macht es vor: Betriebsinhaber Michael Salzmann war einer der ersten, der das Vermittlungsangebot von

PAJOO nutzte – mit Erfolg. „Über die PAJOO-Plattform kam unser Mitarbeiter Jesús Noriega Gutiérrez aus Spanien zu uns in die Lackiererei. Nach dem Videotelefonat und dem Probearbeiten stand fest: Es passte einfach“, berichtet Salzmann. In der Lackiererbranche ist der Fachkräftemangel stark ausgeprägt, bestätigt er: „Da haben wir gerne Fachkräften aus dem Ausland eine Chance gegeben. Das kam auch bei den Lackierer-Kollegen wunderbar an und unser neuer Mitarbeiter wurde von Anfang an gut aufgenommen.“ Die Sprachbarriere in den

Videocalls lösten sich dank der PAJOO-Dolmetscher, die die Gespräche begleiteten. Nach der Anstellung ermöglicht Kuhlmann Cars mit unternehmensinternen Sprachkursen eine gelungene Integration in den Lackiereralltag.

