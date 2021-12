Unternehmensberater Michael Zülch über die Auswirkungen von Corona auf die Digitalisierung im K&L-Bereich

Herr Zülch – hat Corona den Blick weg von der Digitalisierung geführt?

Nein, im Gegenteil. Die extrem unsichere Situation in den Betrieben wirkte wie ein Katalysator für die Digitalisierung. Im Mittelpunkt stand die Frage: Wie geht es nun mit uns weiter? Die Antwort darauf erforderte eine solide Basis. Kennzahlen, auf die sich Betriebsinhaber, Steuerberater und Bänker verlassen können. Und dies sofort und umgehend.

Aber Unternehmer kennen ihren Betrieb …

Ja, natürlich. Aber hier geht es darum, bewusste, existenzrettende, unternehmerische Entscheidungen zu treffen. In die Zukunft zu denken. Dabei sollte man sich nicht allein von Gefühlen, Erfahrungen und Ahnungen leiten lassen. Der Unternehmer und seine Berater sollten auf Basis klarer Fakten und Analysen entscheiden. Selber leiten, statt sich leiten zu lassen.

Stärken und Schwächen erkennen

Haben Sie ein Beispiel?

Zunächst geht es darum, auf Basis der Daten klare Stärken und auch Schwächen zu erkennen. Wie ist meine Kundenstruktur? Wie abhängig bin ich von Schadensteuerern? Wo erziele ich gute Ergebnisse? An welchen Punkten sind Material-, Energie- und Personaleinsatz im kritischen Bereich? Darauf aufbauend kann ich eine erfolgreiche Zukunftsstrategie entwickeln.

Wo beginnt bei Ihnen die Digitalisierung?

Grundsätzlich im Wunsch nach einem vernetzten Denken, nach vernetzten Abläufen. Wenn wir die betrieblichen Prozesse sehen, also schon sehr früh. Dazu gehört Präsenz in den digitalen Medien: Heute ist es unabdingbar, im Internet für Kunden, aber auch für potenzielle Mitarbeiter auffindbar zu sein. Welcher junge Lackierer möchte denn heute noch in einem Unternehmen arbeiten, das digital abgehängt ist? Die Prüfung von Lagerbeständen und das Ordern von Material, das Farbtonmanagement und die interne Steuerung von Aufträgen – in einem modernen Betrieb sollte das alles digitalisiert sein. Nur so lassen sich effiziente und zeitsparende Abläufe sicherstellen. Dazu gehört auch die perfekte Anbindung an die Software der Schadensteuerer, die Erfassung betriebswirtschaftlicher Kennzahlen und die Weitergabe der Daten an den Steuerberater.“

Wie soll der Unternehmer da noch Überblick behalten? Schließlich ist er in der Regel kein Digital Native.

Genau hier setzen wir mit zum Beispiel unseren Unternehmerseminaren an. Und im Rahmen der Cromax-Kampagne „Voll digital“ bieten wir Betrieben die Möglichkeit, Schritt für Schritt einzusteigen. Dazu analysieren wir das Unternehmen, zeigen Perspektiven der Digitalisierung auf und gehen dann gemeinsam mit der Geschäftsführung durch den Prozess. Am Ende liefert der Kennzahlenkompass klare Daten, wo der Betrieb steht. Basis für künftige betriebswirtschaftliche Entscheidungen.

Herr Zülch, vielen Dank für das Gespräch.

www.cromax.com/de