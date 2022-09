Die Zukunft steht vor der Tür

Das Automobile Zukunftsforum 2022 bot ein Feuerwerk an Informationen rund um das Automobil.

Der Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik (ZKF) veranstaltete mit großem Erfolg vom 30.06. bis 02.07.2022 erstmals sein größtes Eventerlebnis in Kooperation mit der DEKRA auf dem Lausitzring in Klettwitz/Brandenburg: Das Automobile Zukunftsforum. Rund 450 Teilnehmende erlebten an drei Veranstaltungstagen ein Feuerwerk an Informationen, Events und Fachvorträgen. Die Themen reichten vom Nutzfahrzeugsymposium über das Digitalisierungs-Forum bis hin zum autonomen Fahren. Weitere Attraktionen: Rennstrecke, Offroad-Parkour, große Ausstellung in der Boxengasse und Workshops auf unterschiedlichen Herstellerplattformen. Parallel dazu fanden die ZKF-Mitgliederversammlung und die Hauptversammlung der Eurogarant AutoService AG statt.

Plattform zum Informationsaustausch

„Am Lausitzring wurden allen Besuchern innerhalb der Veranstaltungsteile nicht nur Workshops und Fachvorträge angeboten. Betriebsinhaber und Geschäftsführer erhielten auch wichtige Impulse und Informationen, mit denen der eigene Betrieb strategisch erfolgreich im Unfallschadenmarkt aufgestellt sein kann“, hob ZKF-Hauptgeschäftsführer Thomas Aukamm hervor. „Hierzu stehen wir als Branchenverband zum einen als Interessenvertretung für freie Reparaturbetriebe in direkter Kommunikation mit den Fahrzeugherstellern, Werkstattausrüstern und Versicherern. Zum anderen haben wir allen aus der Branche angeboten, sich über diese wichtige Plattform auszutauschen.“

Der erste Tag startete mit dem Nutzfahrzeugsymposium, das eine Vielzahl von Fachvorträgen für die Teilnehmenden des herstellenden Karosserie- und Fahrzeugbaus bereithielt.

Am zweiten Tag stand ein breiter Themenmix für den reparierenden Karosserie- und Fahrzeugbau mit hochkarätigen Fachreferenten im Vordergrund.

Am dritten und letzten Tag hob ZKF-Präsident Peter Börner in seiner Grundsatzrede zunächst die Bedeutung, aber auch die Herausforderungen für die Handwerke rund um das Fahrzeug hervor. Er ging vor allem auf die weltwirtschaftlichen Krisen und deren Auswirkungen auf die Branche ein: „Die Bewältigung neuer Herausforderungen wird nur gelingen, wenn wir uns mit den Gleichgesinnten in unserer Branche verbinden und kooperieren sowie uns gegenseitig unterstützen. Nur gemeinsam können wir in diesen schwierigen Zeiten – wie von unseren Mitgliedern gefordert – Lösungen erarbeiten, neue Wege aufzeigen und die Zukunft gestalten.“ ■

www.zkf.de