DAT Report 2021 - Resümee über ein Ausnahmejahr

Corona hinterlässt Spuren: Der DAT-Report 2021 spiegelt neben Befindlichkeiten der Autokäufer und Pkw-Halter auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie wider.

Autokauf, Werkstattverhalten, Einstellung zum Automobil – der DAT-Report liefert hier Jahr für Jahr zuverlässig Daten und Fakten. Dass 2020 durch die Corona-Pandemie ein ganz spezielles Jahr war, zeigt sich im brandneuen Report sehr deutlich. So lohnt es sich besonders, die „klassischen“ Fragestellungen im Lichte der Corona-Situation zu sehen. Einige der Ergebnisse waren erwartbar, andere bergen durchaus Überraschungen.

Überraschende Jahresfahrleistung

So ist die Jahresfahrleistung aller Pkw-Halter im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 6,0 Prozent leicht zurückgegangen. Gründe hierfür sind u.a. der Lockdown und die Arbeit im Homeoffice. Am stärksten war der Rückgang bei den Dieselfahrern (11,7 Prozent weniger Fahrleistung) zu beobachten. Während des ersten Lockdowns im März und April 2020 betrug der Rückgang insgesamt 25 Prozent, im September waren es noch 4 Prozent. Während des vergangenen Jahres wurde das eigene Automobil häufiger genutzt, um Strecken zurückzulegen, für die man möglicherweise vorher ein anderes Verkehrsmittel genutzt hätte. 25 Prozent aller repräsentativ befragten Pkw-Halter nutzten 2020 das eigene Automobil häufiger als vor der Corona-Zeit. 21 Prozent fuhren, wo es ging, häufiger mit dem Fahrrad, 28 Prozent gingen häufiger zu Fuß. Ein Grund für die letztlich doch wenig veränderte Kilometerleistung dürfte die Fahrt in den Urlaub sein. Die Corona-Pandemie sorgte dafür, dass mehr Menschen mit dem eigenen Auto in den Urlaub fuhren.

Reparatur-Minus, Wartungs-Plus

Durch die Corona-Maßnahmen ist die Fahrleistung insgesamt gesunken. Dies hatte auch Auswirkungen auf das Reparaturgeschäft in den Werkstätten. Nur 32 Prozent aller Pkw-Halter gaben an, dass an ihrem Fahrzeug Verschleißreparaturen durchgeführt wurden. Addiert man die unterschiedlichen Reparaturen, die vorgenommen wurden und berücksichtigt alle Pkw, an denen nichts repariert wurde, so kommt man statistisch auf 0,44 Reparaturen pro Pkw. Dies ist ein deutlicher Rückgang zum Vorjahr (2019: 0,51 Reparaturen pro Pkw). Anders war es bei den Wartungsarbeiten: Um das eigene Fahrzeug sicher und fahrbereit zu halten, wurden sogar mehr solcher Arbeiten durchgeführt. Nach 0,88 Wartungsarbeiten pro Pkw im Jahr 2019 waren es 2020 nun 1,05 Arbeiten.

Kostenvoranschläge gefragt

Möglicherweise aufgrund der finanziellen Situation zahlreicher Pkw-Halter war das Interesse an Kostenvoranschlägen 2020 enorm hoch. Vor anstehenden Reparaturarbeiten holten 80 Prozent der Pkw-Halter einen Kostenvoranschlag ein, vor Wartungsarbeiten 59 Prozent. Beides sind deutliche Steigerungen zu den Vorjahren und spricht für eine gestiegene Preissensibilität der Pkw-Besitzer.

Das Auto „liebgewonnen“

Hohe Bedeutung des eigenen Automobils zeigt sich auch bei Pflege und Wartung: Welche Beziehung die Autobesitzer zu ihren Fahrzeugen haben, offenbart sich in zahlreichen Situationen, die für den DAT-Report 2021 abgefragt wurden. Demnach haben 41 Prozemt ihren eigenen Angaben zufolge ihr Auto „liebgewonnen“ und ziehen Reparaturen in Erwägung, auch wenn dies unwirtschaftlich ist. 55 Prozent lassen kleine Roststellen und Kratzer sofort beseitigen, 75 Prozent schieben Wartungs- und Reparaturarbeiten nicht auf. 67 Prozent finden, der eigene Pkw muss innen und außen gepflegt aussehen, sonst würden sie sich nicht wohlfühlen. 92 Prozent meinen, der Pkw muss immer in einwandfreiem technischem Zustand sein.

