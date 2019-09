Aus dem Netz gefischt

Lebhafter Austausch bei Lackiererblatt-Social-Media

Evelyn Becker

Dass auf der Lackiererblatt-Facebook-Seite nicht nur über technische Themen diskutiert wird, hat sich in den vergangenen Wochen deutlich gezeigt. Eine Rekordzahl von weit über 500 Usern stimmten ab – und debattierten lebhaft – über ein Ausbildungsthema. Dass in der Schweiz in Sachen Ausbildung manches anders läuft, hatten wir im Heft geschildert. So gibt es dort zum Beispiel eine zweijährige Ausbildung zum „Lackierassistenten“, dafür dauert die reguläre Ausbildung zum Lackierer vier statt drei Jahre. Wir wollten wissen, was die Lackiererblatt-User davon halten. Und die Meinungen waren gespalten: Für eine „gute Idee“ hielten es 38 Prozent der Teilnehmer, 62 Prozent waren der Meinung, dass dies „der falsche Weg“ sei.

Ein ziemlich klares Meinungsbild gab es auch beim Thema Lohnmodelle. In der Industrie sind Prämiensysteme ziemlich üblich. Und wie schaut‘s im K+L-Bereich aus? „Ist das ein Weg, um die Motivation der Mitarbeiter zu erhöhen“, wollten wir wissen, „oder sind Prämien in Zeiten extrem knapper Zeitvorgaben keine Option? Was meint Ihr?“ 69 Prozent der Teilnehmer waren der Meinung, „Prämien bringen was“. 31 Prozent voteten für ein „normales Lohnmodell“.

Technisch wurde es dann doch noch mal. Zum Thema Sprühfolie, das wir auch in diesem Heft behandeln, wollten wir die Meinung der Lackiererblatt-Facebook-Comunity erfahren. Unsere Frage lautete: „Sind Sprühfolien eine interessante Erweiterung des Angebots eines Lackier- und Karosseriebetriebs? Ein mögliches Standbein sogar? Oder ist das ein reines Nischenprodukt für wenige Spezialisten?“ Eine hauchdünne Mehrheit von 51 Prozent sieht in Sprühfolie ein mögliches Standbein für Lackierer, 49 Prozent waren dagegen der Ansicht, bei Sprühfolie handele es sich um ein „reines Nischenprodukt““.

Was geht beim Lackiererblatt noch so im Netz? Eine ganze Menge – so sind wir gerade dabei, das Thema „Lackierfehler erkennen, beheben und vermeiden“ in Form einer Videoreihe umzusetzen. Die ersten Filme zu Fehlern wie Füllerflecken und Schleifriefen stehen auf unserer Website und im Lackiererblatt Youtube-Channel – weitere sind bereits abgedreht und werden schnell folgen. Einfach mal reinschauen!

31. August 2019