Matte Lackierungen machen ‧einiges her. Für einen edlen, seidigen Look der Karosserie greifen die Kunden daher gerne auch mal etwas tiefer in die Tasche. Allerdings hat man als Lackierer einiges zu beachten, speziell, wenn einzelne Teile bei einer Reparatur nachträglich lackiert werden. Denn Glanzgradunterschiede sind meistens erst nach der Komplettmontage erkennbar. Der Lackierer steht dann häufig vor der Frage: „Was ist falsch gelaufen?“ Der simpelste Grund für diesen Lackierfehler wäre, dass ein anderer Mattlack benutzt wurde als auf den anderen Teilen. Aber auch der verwendete Härter sowie die Verdünnung und die daraus resultierende Viskosität des Materials haben einen Einfluss auf die Ausprägung des Glanzes. Selbst wenn diese Parameter alle genauestens eingehalten wurden, kann bei der Applikation noch so einiges Schief gehen, denn höhere bzw. niedrigere Schichtstärken, falsche Trockung oder Temperatur wirken sich ebenfalls negativ aus.

Video: Lackiererblatt

5. August 2019