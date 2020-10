SATA präsentiert die Sonderedition SATAjet X 5500 Bionic

SATA-Lackierpistolen begeistern nicht nur mit ihrem Äußeren, bei einer Lackierpistole zählen vor allem die inneren Werte. Das qualitativ hochwertige und präzise gefertigte Innenleben der SATA Lackierpistolen ist ein entscheidender Faktor für perfekte Lackierergebnisse. Die Sonderedition SATAjet X 5500 Bionic kehrt ihr Inneres nach außen und begeistert mit einem abstrakten Einblick in ihren Körper. Zudem bietet die SATAjet X 5500 Bionic mit ihrem revolutionären X-Düsensystem und dem breiten Düsenspektrum für jede Lackieraufgabe eine passende Lösung: Das Düsensystem ist einfach und nachvollziehbar aufgebaut: Die beiden bewährten Technologien – HVLP und RP – bleiben bestehen. Für beide Technologien gibt es jeweils „I“- und „O“-Düsensätze. Der Lackierer kann zwischen zwei Strahlformen und somit den für ihn passenden Strahl wählen.

Mit aufsteigender Düsengröße in der jeweiligen Technologie (HVLP/RP) und Strahlform („I“ oder „O“) steigt der Materialauswurf konstant – das bedeutet, dass die jeweilige Strahlhöhe und -breite über das gesamte Spektrum gleich groß bleiben. Der Anwender hat somit ein transparentes und logisches System und klare Entscheidungsmöglichkeiten.

Die Vorteile

Durch die neuen Farb- und Luftdüsen und die optimierte Luftverteilung im Pistolenkörper kann auf den Luftverteilerring verzichtet werden. Zudem wurde die Lautstärke dieser Flüsterdüse™ während der Applikation spürbar reduziert.

Revolutionär: Die Zerstäubung der X-Düsen setzt neue Maßstäbe

Spürbar leiser: Flüsterdüse durch optimierte Strömungsgeometrie

· Präzise: Optimierte Materialverteilung für eine gleichmäßigere und feinere Zerstäubung in beiden Strahlvarianten

Wartungsarm: Kein Luftverteilerring erforderlich

Logisch: Konstante Strahldimensionen bei allen Düsengrößen mit gleichmäßig steigendem Materialdurchsatz

Effizient: Erhebliche Materialeinsparung bei gleicher Applikationsweise

Selbstverständlich ist die Sonderedition SATAjet X 5500 Bionic voll funktionsfähig und durch ihre spezielle Oberflächenveredelung auch für den täglichen Einsatz in der Lackierkabine geeignet. Das Sondermodell wird in allen verfügbaren Ausführungen und ausgewählten Düsengrößen und -varianten sowie in den HVLP- und RP-Technologien zur Verfügung stehen und in der Standard- als auch in der DIGITAL®-Version erhältlich sein. Reservieren Sie sich jetzt Ihr Exemplar bei Ihrem SATA-Fachhändler!

Wie schon die Sondermodelle in den Jahren zuvor, ist auch diese Edition limitiert. Erhältlich ist sie im Aktionszeitraum 8.9. bis 30.10.2020 beim SATA-Fachhändler – nur solange der Vorrat reicht.

Weitere Informationen:

WWW.SATA.com