Web-Akademie #AzubiWissen ONLINE - neues Wissenstool von PPG

Auszubildende von Anfang an bestens auf die Berufstätigkeit vorzubereiten, hat bei Lackhersteller PPG schon immer einen hohen Stellenwert: „Die Azubis von heute sind das Fachpersonal von morgen – und damit die Zukunft der Branche. Je fundierter ihre Ausbildung ist, je mehr Kompetenzen sie am Ende mit in den Beruf nehmen, desto hochwertiger sind später ihre Arbeiten und desto mehr punktet der einzelne Karosseriebetrieb bei seinen Kunden“, erklärt Dirk Czub, bei PPG Training Manager. „Es ist für uns daher selbstverständlich, die jungen Menschen und ihre Ausbildungsbetriebe bestmöglich bei der Ausbildung zu unterstützen.“

Das bietet die Web-Akademie

Mit den Fortbildungsseminaren „Start-up-Training für Auszubildende“ und „Intensiv-Training für Auszubildende“ hält der Lackhersteller schon lange Weiterbildungen bereit. Diese sollen Auszubildenden vom ersten Tag an wertvolle Kompetenzen rund um den Beruf des Fahrzeuglackierers vermitteln. Aber dabei wollte man es bei PPG nicht belassen. In diesem Sommer hat der Lackhersteller mit einer konkret auf Auszubildende fokussierten Web-Akademie ein branchenweit einzigartiges Fortbildungstool entworfen. Unterstützt werden dabei Azubis und ihre Ausbildungsbetriebe gleichermaßen. Dirk Czub: „#AzubiWissen ONLINE richtet sich ausschließlich an Auszubildende und hat zum Ziel, das Fachwissen, das während der Ausbildung erlernt wird, im Rahmen interaktiver Online-Schulungen zu festigen und zu vertiefen. Dabei werden die Azubis von einem erfahrenen PPG-Trainer betreut, stehen in direktem Dialog mit unseren Fachprofis.“

Im Dialog mit den Fachprofis

Konkret bedeutet das: Innerhalb der dreijährigen Ausbildung zum Fahrzeuglackierer haben die Auszubildenden die Möglichkeit, an Online-Seminaren zu insgesamt 17 Themenblöcken teilzunehmen. Diese orientieren sich eng an den Inhalten der Ausbildung, separat für alle drei Ausbildungsjahre. So beinhalten die Themenblöcke im ersten Lehrjahr etwa grundlegende Aspekte wie Arbeitsschutz, Schleifmaschinen und ihre Anwendungsgebiete oder Nass- und Trockenschliff. Im zweiten Lehrjahr beschäftigen sich die Seminare fdann mit unterschiedlichen Untergründen, Lackmaterialien und der Serienlackierung beschäftigen.

Dirk Czub: „Im dritten Lehrjahr gehen wir auf die Aspekte digitale Farbtonfindung, die Verarbeitung von Deck- und Klarlack, das Finish ein, unterstützen bei der Prüfungsvorbereitung. Zusätzlich haben die Azubis die Möglichkeit, am Präsenz-Seminar ,Intensiv-Training für Auszubildendeʻ teilzunehmen und sich so auch im praktischen Bereich bestens für die Abschlussprüfung aufzustellen.“ Sprich: Mit PPG haben die Auszubildenden die Gelegenheit, über die gesamte Ausbildung hinweg das Know-how zu festigen und nachhaltig zu verinnerlichen. Ein echter Vorteil für die Azubis, die Ausbildungsbetriebe und die gesamte K+L-Branche.

Essenzielles Wissen immer verfügbar

Auch die Teilnahme an #AzubiWissen ONLINE durchdacht und an die Anforderungen der Auszubildenden sowie der Karosserie- und Lackierbetriebe angepasst. Zwischen 60 bis 90 Minuten dauert eine Schulung. Eine optimale Zeit für die Wissensvermittlung per Online-Seminar und eine kurze Zeitspanne für den Betrieb. Die Teilnahme-Voraussetzungen sind zudem denkbar einfach, denn neben einem ruhigen Raum werden lediglich eine Internetverbindung sowie ein webfähiges Endgerät benötigt. Dirk Czub: „Die Teilnehmer können sich einfach und schnell über die PPG-Website oder über die PPG-Produkt-App bei #AzubiWissen ONLINE anmelden, sowohl für das ganze Ausbildungsjahr als auch für einzelne Seminare. Sie erhalten dann eine Einladung mit einem Link und wählen sich hierüber rasch und ortsungebunden über Smartphone, Tablet oder Laptop in die Schulung ein – schon kann es losgehen.“

Feste Tage , feste Zeiten

Damit zudem kontinuierliches Lernen stattfinden kann, finden die Seminare alle zwei Monate an festen Tagen zu festen Zeiten statt. Im ersten Lehrjahr beispielsweise entweder montags oder dienstags um 9 Uhr. Dirk Czub: „So umgehen wir zum einen die Berufsschultage, zum anderen stellen wir eine regelmäßige Wissensvertiefung her – #AzubiWissen ONLINE hat ja zum Ziel, die Auszubildenden nachhaltig durch ihre Ausbildung zu begleiten.“Darüber hinaus haben die Teilnehmer so die Möglichkeit, Schulungen nachzuholen, wenn einzelne Seminartermine nicht wahrgenommen werden können. So verpasst man nichts. „Webgestütztes Lernen ist eine großartige Möglichkeit, Wissen unterstützend zu vermitteln“, so Dirk Czub. „Die jungen Menschen sind webaffin und digital unterwegs, nutzen die digitalen und technologischen Gegebenheiten gern und ausgiebig. #AzubiWissen ONLINE macht sich das zunutze und holt sie dort ab, wo sie sind – für nachhaltiges Knowhow und eine positive Zukunft!“ mr■

www.ppg.com