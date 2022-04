Lehrgang für Hochvoltsysteme

Die Automobile Zukunft ist elektrisch: Der Bundesverband Farbe/BFL führt gemeinsam mit dem ZKF vom 01.08. bis 09.08.2022 einen Lehrgang zur Qualifizierung für Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen nach DGUV 209–093 – ohne Grundlagenkenntnisse – durch. Immer mehr verunfallte Fahrzeuge mit Hochvolttechnik erreichen die Kfz-Werkstätten. Diese Fahrzeuge dürfen nur durch qualifizierte Fachkräfte repariert werden. Die DGUV-Information 209–093 der BGHM-Berufsgenossenschaft Holz und Metall dient als Leitfaden. Sie beschreibt, wie auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung sicheres Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen organisiert werden kann. Sie beschreibt erforderliche Qualifizierungsmaßnahmen sowohl für Arbeiten in Forschung, Entwicklung und Produktion als auch in den Servicewerkstätten. Die intensive Schulung mit Abschlusszertifikat der Stufe 2S befähigt die Fachkundigen, an Hochvoltsystemen selbstständig und sicher zu arbeiten. Ab sofort können Sie sich über das Anmeldeformular (Dokument zum Download) anmelden.

Mehr Informationen finden Sie hier.