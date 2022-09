Auf der diesjährigen Automechanika haben Fahrzeuglackierer, Karosseriebauer und Mechatroniker kooperiert. An drei Stationen konnten interessierte Jugendliche ein Fahrzeug aus Blech formen, mit einem Elektromotor versehen und schließlich grundieren und mit der Airbrush lackieren. Das Echo: gigantisch. Das Fazit: So gut kann Nachwuchswerbung klappen, wenn drei Berufe an einem Strang ziehen. Wir befragten Teilnehmer und Organisatoren.