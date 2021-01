Spies Hecker: erster Abschlussjahrgang der Azubi-Akademie

Spies Hecker präsentiert stolz den ersten Abschlussjahrgang seiner Azubi-Akademie.

Aller guten Dinge sind drei: zweimal musste die Abschlussveranstaltung der Spies-Hecker-Azubi-Akademie aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Im dritten Anlauf klappte es – es gab viele strahlende Gesichter und eine überraschte Gewinnerin.

Ein Spätsommertag im Spies-Hecker Training-Center: Aktuelle Hits wummern aus dem Lautsprecher, draußen verbreitet ein Food Truck den Duft frischer Burger, gekühlte Getränke stehen bereit. Arbeit? Nein, an diesem Tag wurde gefeiert, da ruhten sich die Akteure ein wenig auf ihren Lorbeeren aus. Genauer: Vier der insgesamt neun erfolgreichen Absolventen waren mit Familien und Freunden nach Köln gekommen. Und durften sich von den Trainern massenweise Lob abholen. „Ihr habt über drei Jahre einen langen Atem bewiesen“, lobte Jörg Sandner seine Schützlinge, „dabei seid ihr eine richtig tolle Gemeinschaft geworden, die zusammenhält.“

Das letzte von drei viertägigen Seminaren musste bereits unter Corona-Bedingungen stattfinden, die Ehrung der Absolventen sollte eigentlich schon vor Monaten sein. Aber Covid-19 machte den jungen Azubis und den Trainern einen Strich durch die Rechnung. Auch in den Betrieben der engagierten Lackierer lief coronabedingt nicht alles normal. „Umso mehr habt ihr den Applaus verdient, weil ihr alle eure Ausbildung, die Akademie und eure Prüfung durchgezogen habt“, feierte auch Trainer André Melzig die stets motivierten Teilnehmer.

Auch Frank Forst, Vertriebsleiter Spies Hecker, ließ es sich nicht nehmen, einige persönliche Worte an die frischgebackenen Gesellen zu richten: „Ihr seid die besten Gesellen im besten Job der Welt. Und glaubt mir, Fachkräfte wie ihr werden in den nächsten Jahren händeringend gesucht.“ Denn selbst wenn vieles automatisiert und von Robotern ausgeführt werden könne: „Ein Roboter, der einen Kotflügel so gekonnt wie Ihr beilackieren kann? Für mich nicht vorstellbar!“ Für jeden der Teilnehmer gab es am Schluss eine Akademie-Jacke mit Logo, Jahreszahl und Namen sowie eine Teilnahmeurkunde. Die drei Absolventen mit dem besten Notendurchschnitt wurden noch einmal besonders geehrt, wobei die Erstplatzierte Laura Heger ihr Glück kaum fassen konnte: „Ich bin wirklich völlig überrascht und freue mich total.“ Auch über die Preise, die sich sehen lassen konnten: Neben einer Lackierpistole und einer eigenen Lackierhaube, die ihr SATA-Vertriebsleiter Sebastian Scholz überreichte, wird Spies Hecker ihr die Meisterschule komplett finanzieren. „Die ganze Akademie war einfach klasse“, strahlte die 21-Jährige, „es war interessanter als in der Schule und die Betreuung war viel intensiver. Dadurch bin ich schneller weitergekommen.“

Apropos weiterkommen: Ausruhen konnte sie sich nicht. In diesem Jahr geht es los mit der Meisterschule. Im besten Job der Welt. ■