Essenzielles technisches Fachwissen, wertvolles Management-Knowhow, fundierte Basics für Auszubildende – PPG hat im Weiterbildungsportfolio, was Karosserie- und Lackierbetriebe voranbringt. Neben cleveren Präsenzseminaren arbeitetder Lackhersteller dabei schon lange vor Corona mit effizienten Online-Trainings.

„Unsere ersten Online-Trainings in 2017 haben damals bereits sehr viel positive Resonanz verzeichnet und wir haben das Konzept stetig weiter ausgebaut. Niemand von uns dachte, dass diese Idee für unsere Partnerbetriebe einmal essenziell in puncto technische Trends und Entwicklungen des Marktes sein würde“, sagt Dirk Czub, Technical Training Manager PPG, zum aktuellen Fortbildungsmix von PPG. Nach wie vor ist das Konzept ein großer Erfolg: 2020 haben sich 1.300 Teilnehmer in 220 Online-Seminaren des Lackherstellers fortbilden lassen – und selbstverständlich setzt PPG das Erfolgstandem Präsenz und Online fort.

„Wir haben die digitalen Trainingsmöglichkeiten technisch und inhaltlich kontinuierlich weiterentwickelt“, erklärt Dirk Czub. „Wir haben etwa fünf neue technische Fortbildungen konzipiert, unter anderem zum Einsatz der airmatic Zerstäubungstechnologie in der Werkstatt, zur sicheren Instandsetzung bei Fahrerassistenzsystemen und zurDigitalisierungschancen in der Werkstatt.“ Aber auch die beliebten individuellen Schulungen, in denen Unternehmen sich zu ihren betriebsspezifischen Themen schulen lassen können, sind wieder im Angebot. Darüber hinaus hat das Team von PPG mit der interaktiven WebAkademie #AzubiWissen Online eine Lernplattform entwickelt, die sich explizit an Fahrzeuglackierer-Azubis richtet

Kleingruppen und Hygieneregeln

„Selbstverständlich können unsere Partnerunternehmen auch an den Präsenzseminaren in unseren Trainingscentern teilnehmen, diese sind und bleiben ein fester Teil unseres Fortbildungsangebotes“, so Dirk Czub. „Wir setzen hier auf Kleingruppen und die Einhaltung der entsprechenden Hygieneregeln und starten in diesem Bereich, sobald dies wieder möglich ist.“ Klar, dass PPG neben Klassikern wie Sonderlackierungen, digitalem Farbtonmanagement, Smart Repair und Oldtimerlackierung hier ebenfalls neue Themen parat hat. So gibt es etwa ein brandneues Seminar zur Caravan-Instandsetzung sowie einen Green-Concept-Workshop, der sich intensiv mit ressourcensparenden Prozessen beschäftigt. Dirk Czub: „Ob analog oder digital, wir legen den Fokus auf effiziente Weiterbildungen für alle Bereiche des K+L-Betriebes!“ ■

