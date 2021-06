Ausbildung wird bei Cars and Art groß geschrieben

Bei Cars and Art in Mannheim wird das Thema Ausbildung ganz groß geschrieben. Die Schlüsselbegriffe dabei: Teamwork und Familie.

Zehn Auszubildende bei einem Mitarbeiterstamm von 38: Das ist nicht nur eine hohe Quote – seine Auszubildenden sind Emil Alumyans ganzer Stolz. Im von ihm gegründeten Unternehmen Cars and Art und in seinem mittlerweile von ihm übernommenen Lehrbetrieb, der Mannheimer Helfert GmbH, hat das Thema Ausbildung höchste Priorität. Wir sprachen mit dem jungen Firmenchef darüber, wie er Azubis gewinnt, motiviert und betreut.

Herr Alumyan, wenn Sie über Ihre Auszubildenden sprechen, leuchten Ihre Augen. Woher kommt diese Leidenschaft für den Lackierernachwuchs?

Emil Alumyan: Leidenschaft ist das eine, es gibt aber auch sehr gute rationale Gründe dafür, in Ausbildung zu investieren.

Welche sind das?

Emil Alumyan: Zum einen haben wir seit Langem einen Nachwuchs- und Bewerbermangel im Lackier- und Karosseriebereich. Das wird zwar durch Corona ein bisschen überlagert, weil die Auslastung in vielen Betrieben gesunken ist, aber das wird mit Sicherheit auch wieder richtig dramatisch. Gute Mitarbeiter finde ich aber nur, wenn ich sie selber ausbilde – das ist meine Erfahrung. Dazu kommt die

Digitalisierung.

Welche Rolle spielt die?

Emil Alumyan: Wir haben einen Zeitenumbruch zu bewältigen. Viele digitale Prozesse in der Werkstatt, der Umgang mit Assistenzsystemen, das Einchecken in Aufträge am Tablet oder auch die Herausforderungen durch Elektromobilität – wir sind Tesla approved

Bodyshop – all dies fällt „Digital Natives“ leichter als vielen gestandenen Mitarbeitern. Die haben andere Qualitäten, sodass die Lösung bei uns im Miteinander besteht. Das geht nur, wenn die Azubis optimal betreut und angeleitet werden.

„Azubis haben bei uns Chefarztbehandlung“

Wie passiert das bei Ihnen? Wer ist für die Azubis verantwortlich?

Emil Alumyan: Meine Gesellen und ich. Azubis haben bei uns Chefarztbehandlung. Aber im Ernst, Azubis sind, wie gesagt, eine Zukunftsinvestition, da finde ich es logisch, das Thema ganz oben anzusiedeln. Eine ganz wichtige Rolle spielt dabei auch, dass Azubis zuallererst ins Team passen müssen. Sie müssen mit den anderen klarkommen, voneinander profitieren und gerne hierherkommen. Wer soll das besser beurteilen als meine Gesellen und ich? Die Weitergabe der Berufs- und Lebenserfahrung von uns allen an die Azubis ist der Kern unserer Ausbildung und meine Gesellen sind die Vertrauensleute der Azubis – darauf lege ich großen Wert.

Wie gewinnen, wie finden Sie Auszubildende für Ihre Betriebe?

Emil Alumyan: Unsere Azubis erzählen positiv von ihrer Ausbildung und tauschen sich in den sozialen Medien intensiv darüber aus. Das ist mittlerweile fast ein Selbstläufer, natürlich übt auch das Arbeiten an Tesla-Fahrzeugen Faszination auf die jungen Leute aus.

„Zeugnisse finde ich fast irrelevant“

Und nach welchen Kriterien wählen Sie dann aus?

Emil Alumyan: Zeugnisse finde ich fast irrelevant, weil die Bewerber sehr unterschiedliche soziale Herkünfte haben. Auch wenn sich Migranten bewerben, spiegelt das Zeugnis oft nicht die Eignung wider. Ich stelle eigentlich nur zwei Fragen: Wollen die? Und passen die ins Team? Der Rest entscheidet sich dann in der Praxis.

Wie halten Sie Ihre Auszubildenden? Es ist ja nicht selbstverständlich, dass eine Lehre beendet wird.

Emil Alumyan: Das gibt es auch bei uns. Nicht alle bleiben gleich motiviert, manchmal ändern sich bei jungen Leuten die Interessen und es stellt sich heraus, dass jemand doch nicht ins Team passt. Ich habe auch schon Auszubildende entlassen, das gehört dazu.

Was halten Sie von Leistungsprämien als Belohnung? Zum Beispiel ein Fahrzeug für die Dauer der Ausbildung bei guten Leistungen?

Emil Alumyan: Nach meiner Erfahrung hat das keine Priorität. Ein ganz starkes Element ist dagegen die Familie. Wir sind ein Familienbetrieb; zum einen im wörtlichen Sinn. Meine Mutter, meine Schwester und ich arbeiten in unterschiedlichen Funktionen in der Firma. Familienbetrieb heißt aber auch, dass wir eine familiäre Atmosphäre haben, dass ein Azubi bei einem Problem wie in einer Famile zu mir kommen kann. Das schätzen unsere Auszubildenden sehr. Azubis brauchen Familie, das ist meine Erfahrung. Ein ganz wichtiger Motivationsfaktor für Azubis ist aber, das klingt vielleicht

komisch, die Ausbildung selbst.

Wie meinen Sie das?

Emil Alumyan: Wir machen viele interne Schulungen und haben uns dafür extra einen modernen Schulungsraum eingerichtet. Und ich schicke auch Auszubildende regelmäßig zu Weiterbildungen. Gerade macht einer im zweiten Lehrjahr einen Spot-Repair-Kurs. Der wollte das und hat mich danach gefragt. Kann es etwas Besseres geben? Die guten Auszubildenden wollen lernen und dabei unterstützt werden. Gestern haben wir bis abends um halb acht mit zwei Azubis einen Tesla wieder zusammengebaut. Die waren mit Eifer dabei, haben Bilder von der Aktion auf Instagram gepostet und sind mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause gegangen. Mehr kann ich nicht wollen.

Herr Alumyan, vielen Dank für das Gespräch. mr■

www.caa-mannheim.de