Spider-Pads von Scholl Concepts erhöhen Polituraufnahme

Die Spider-Polierscheiben von Scholl Concepts vereinen die Vorzüge einer Schaumstoff-Polierscheibe mit den besonderen Eigenschaften eines Lammfells.

Den Schaumstoff, aus dem Polierpads hegestellt werden, gibt es in unterschiedlichsten Varianten: Grobporig, feinporig, dick, dünn, hart, mittelhart, weich. Und die Auswahl der richtigen Schaumstoff-Qualität ist eine Wissenschaft für sich. In einer für das Polieren ganz entscheidenen Disziplin, der Abrasivität, kommt aber nichts an ein uraltes Naturprodukt heran: Lammfell. Woran das liegt, weiß Frank Scholl, Inhaber des Polier-Spezialisten Scholl Concepts: „Das Geheimnis der hohen Abrasivität von Lammfell liegt vor allem darin, dass durch die langen Haare des Fells sehr viel Politur gespeichert wird, sodass während des Polierens immer frisches, abrasives Material zur Verfügung steht.“ Allerdings sind Schaumstoffpads Lammfell oder seinem textilen Pendant in anderen Disziplinen überlegen. Die Lösung bei Scholl Concepts trägt den Namen Spider-Pads. Diese Pads verbinden die Vorteile beider Materialien.

Durch präzise Einschnitte in die raue Schäumung wird die Polieroberfläche vergrößert. Dank dieser Spider-Struktur verteilt sich das Poliermittel nicht nur oberflächlich auf dem Pad, sondern dringt tiefer in den Schaumstoff ein.

Bei herkömmlichen Pads wird das Schleifkorn auf der Lackoberfläche sehr schnell zerrieben. Dadurch ist der Polierprozess weniger effizient. Durch die waffelähnliche Struktur befindet sich dagegen auch in den Zwischenräumen des Pads immer ein wenig Politur. Durch leichten wiederholten Druck während des Polierens kann der Verarbeiter bei Bedarf immer wieder ein wenig Poliermittel an die Oberfläche befördern. Das Ergebnis ist eine höhere Abtragsleistung und eine längere Ergiebigkeit des Poliermittels und somit ein materialsparendes Arbeiten. Trotz maximalem Materialabtrag entsteht zudem nur eine geringe Hitze.

Das Arbeiten mit dem Spider-Pad unterscheidet sich im Handling nicht von herkömmlichen Polierscheiben. Zu beachten ist jedoch, dass das Poliermittel am Anfang möglichst gleichmäßig auf dem Pad verteilt und regelrecht eingearbeitet wird. Dazu nutzt der Anwender am besten einen Holzspatel.

Die Eigenschaften der Spider-Pads auf einen Blick: